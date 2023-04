Vox amenaza con vetar al cantante Rodrigo Cuevas por denunciar tratos homófobos en Oviedo

Vox amenazó con vetar al cantante asturiano Rodrigo Cuevas a raíz de las declaraciones hechas por el cantante el pasado domingo en el programa de Jordi Évole. El artista denunció haber sufrido mucho más acoso por su orientación sexual en Oviedo que en su pueblo, Rodiezmo.

Como respuesta, el grupo municipal de Vox amenazó con vetar al cantante en Oviedo a través de su cuenta de Twitter, aunque luego se arrepintieron, puesto que lo borraron. El tuit en cuestión decía: "Recuerda San Mateo 2021 porque será tu última participación en nuestras fiestas (...) Mientras esté Vox en el gobierno municipal nos aseguraremos que no participes en ningún evento que dependa del ayuntamiento". Personificando la capital, Vox Oviedo añadía en su tuit que "quien ataque a nuestra ciudad, nos tendrá en frente".



En Lo de Évole, Cuevas reflexionó sobre muchos temas: el folklore, la vida rural asturiana, los tipos de masculinidad y, especialmente, sobre el bullying. "En Rodiezmo nunca me llamaron maricón, tenía muchísimos amigos y ninguno de mis amigos me hizo bullying nunca; en Oviedo [lo hicieron] en todos los sitios donde estuve estudiando, qué horror", reconocía el cantante en el programa, lamentando que las profesoras no hicieran nada para ayudarlo. Cuevas recuerda su etapa en Oviedo con dolor y afirma que es una capital muy conservadora, "en la que no hay hueco salvo para un cierto tipo de persona y tú estás como en los márgenes".



A pesar de haber borrado la publicación tras las respuestas incendiarias recibidas en la red social, el partido ultra no ha podido evitar las capturas de pantalla de los usuarios. El propio Cuevas ha respondido al tuit de Vox, alimentando la polémica creada en la red social.



Vox advertía de que no contarían con el artista en las fiestas mientras que estuviera su partido en el poder. Sin embargo, los ultraderechistas no formaron gobierno en Oviedo en la pasada legislatura. Son PP y Cs los que ocupaban la cúpula del Ayuntamiento, a través de un acuerdo bipartito que se rompió la semana pasada por el cambio a las listas del PP de Ignacio Cuesta, antigua cabeza de Cs.



Adrián Barbón, el presidente asturiano, también entró en el debate, transmitiendo su apoyo al cantante: "La amenaza de involución que representan tiene que quedarse en eso: una amenaza. Por desgracia, en otros países y en otras Comunidades Autónomas ya no son una amenaza. Son una realidad. Y si están en desacuerdo con algo que dijiste, pueden decirlo con Libertad, pero sin amenazarte. Y eso sin olvidar ya que explicaste lo que habías dicho y porqué lo habías dicho. Y que los titulares no siempre recogen lo que uno trata de explicar. Pero este matonismo sobra".