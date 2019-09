El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este viernes en Los Desayunos de TVE que "en España, los niños que mueren, que no son pocos, mayoritariamente mueren a manos de mujeres: De sus cuidadoras, de sus abuelas, de sus madres..." Sin embargo, ningún dato avala este nuevo bulo de Vox usado para atacar a la violencia machista.

No es la primera vez que Espinosa de los Monteros miente sobre los asesinatos de menores. Ya lo hizo el pasado mes de enero en El programa de Ana Rosa cuando aseguró que "mueren más niños asesinados por sus madres que mujeres a manos de sus parejas. Mueren unas 45 mujeres y 60 niños al año".

Entonces, el portavoz del partido de extrema derecha usó un bulo de Carlos Cuadrado, el presidente de la Asociación Profesional de Criminólogos de España, que aseguró en un programa de televisión que "67 niños fueron matados por sus madres". Cuadrado hizo esta afirmación sin aportar ningún dato ni explicar la procedencia de las cifras. Tras las críticas, el propio criminólogo quiso rectificar a través de Twitter, rebajando la cifra hasta los 57 sin apuntar tampoco a una fuente verídica.

En 2017, al menos ocho de los 14 asesinatos fueron perpetrados por hombres

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al 2017, fueron asesinados 19 menores de 14 años. Las cifras aportadas por el INE no distingue entre género y parentesco de los homicidas de menores. También destaca Vox un informe del Ministerio del Interior sobre el homicidio en España durante el periodo 2010-2012, que se basa en una muestra de 632 casos esclarecidos en esos años y entre cuyos resultados figura que "la mujer mató con mayor frecuencia que el hombre a recién nacidos (18,3 % vs. 1,3%) y a menores de edad (12,9% vs. 3,5%)".

Estos datos, fuera de contexto, pueden prestarse a confusión, pero lo que reflejan en realidad es que, del total de homicidios cometidos por mujeres, un 18,3% fueron contra recién nacidos y un 12,9% contra menores de edad, aunque el número de homicidios cometidos por hombres fuera mayor que el de mujeres.

El total de homicidios dolosos y asesinatos consumados contra menores en España en el periodo 2013-2017 ascendió a 89, de los que 14 fueron cometidos en 2017, último año disponible hasta ahora en el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior.

Y, en ese último año, al menos ocho de los 14 asesinatos fueron perpetrados por hombres, ya que en 2017 fueron ocho las menores muertas a manos de hombres en casos de violencia machista, según se puede comprobar en las estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Aunque ninguna institución ofrece un desglose directo del total de casos según el sexo de los autores del crimen, las últimas estadísticas del CGPJ sobre menores asesinados por sus progenitores, referidas a 2016, recogen tres sentencias condenatorias en las que los criminales eran hombres y dos en las que eran mujeres.



En 2015, los jueces dictaminaron que la autoría correspondía en cuatro casos a una mujer, en tres a un hombre y en otro a los dos miembros de la pareja, mientras que, en 2014, en tres casos el autor del crimen era mujer, en otros tres era varón y en un séptimo asesinato era responsable la pareja.