El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha recriminado este lunes a Ciudadanos (Cs) que "alabe" a Vox al mismo tiempo que "llama fascistas a las feministas que salen a la calle el 8 de marzo o al colectivo LGTBI en el Orgullo".

Así se ha pronunciado Pérez Ganfornina en rueda de prensa, donde ha censurado que el portavoz parlamentario del partido naranja en Andalucía, Sergio Romero, haya afirmado en una entrevista al diario Sur que "Vox está siendo útil en Andalucía, se puede confirmar con hechos".

"Cs, los regeneradores de la política y los que dicen que no llegan a acuerdos con Vox, ahora su portavoz en Andalucía alaba al partido de Abascal y dice que son útiles, ¿útiles para qué?", ha sostenido el dirigente del partido morado para afear a Cs que con Vox "está de acuerdo desde chiquititos, son la misma familia política, económica e ideológica, que han escenificado una fragmentación y ahora, sin pelos en la lengua, no le importa decir, una vez acabadas las elecciones, que Vox es útil al mismo tiempo que llaman fascistas al colectivo LGTBI en el Orgullo".

Igualmente, Pérez Ganfornina ha criticado el tuit que publicó el senador y diputado andaluz de Cs, Francisco Carrillo, en el que afirmó que "la mayoría de los jerarcas nazis eran homosexuales", todo para replicarle que "lo relevante de los jerarcas nazis es que eran nazis no su orientación sexual". "Que no sigan estigmatizando a los colectivos que los nazis marcaban y asesinaban en campos de concentración, no tienen vergüenza", ha recalcado antes de exigir a Carrillo que pida disculpas.

Entrevista en el diario 'Sur' a Sergio Romero, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. / SUR

"Una derecha cavernícola", ha abundado el portavoz de Podemos Andalucía para referirse a este partido, toda vez que ha insistido en reprochar a Ciudadanos que "mientras llaman fascistas a las feministas que salen el 8 de marzo o al colectivo LGTBI, a Vox, como dice Inés Arrimadas, no quieren ponerle etiquetas, o como Romero, dice que es útil para Andalucía".

Todo esto, según ha advertido Pérez Ganfornina, evidencia que "la derecha está muy viva y tiene muy claro sus aliados y su ideología, por eso, más que nunca, hace falta una alternativa" porque de lo contrario "los andaluces sufrirán más recortes, los que más tienen tendrán más privilegios y viviremos una involución democrática como nunca habíamos visto".