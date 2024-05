Vox dice que hay "negociaciones" para gobernar en Sevilla y el PP lo desmiente: "No hay nada"

La sombra de la entrada de Vox en el gobierno de Sevilla de la mano del alcalde José Luis Sanz (PP), que gobierna en solitario y en minoría (14 ediles tiene el PP; 12 el PSOE; 3 Vox, y 2 Podemos-IU), planea de nuevo en la antesala de las europeas.

Diario de Sevilla publicó este lunes que el pacto está hecho, que en él habrían participado el propio alcalde y Elías Bendodo, ahora en la dirección nacional, y que se ejecutará después de la votación del próximo 9J.

El partido de ultraderecha afirmó que las "negociaciones" existen. Vox "no jugará a las estrategias de la vieja política de retrasar la publicación de un pacto porque hay elecciones", manifestó desde Barcelona el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, según recoge Europa Press.

El PP andaluz, por el contrario, negó "con toda contundencia" y por tierra, mar y aire que hubiera pacto alguno, ni siquiera una negociación y, además, descartó que este se fuera a producir después de las europeas. Al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, que vende moderación y estabilidad a cuenta de su mayoría absoluta, la entrada de Vox en un ayuntamiento señero como Sevilla le supondría quebraderos de cabeza políticos.

"No hay acuerdo, ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica, ni el secretario general, ni tampoco el equipo de concejales del Ayuntamiento de Sevilla han abierto ningún tipo de negociación, ni de diálogo en nada. Ni existe ningún texto, ni nada que se pueda corresponder con lo publicado", desmintió el secretario general del PP en Andalucía, Antonio Repullo, en una rueda de prensa en Córdoba, según recoge Europa Press.

Lo que dice el Ayuntamiento

El edil del PP en Sevilla, Juan Bueno, dio una rueda de prensa a las 12.30, en nombre del alcalde, convocada sobre la marcha, y en ella también desmintió el acuerdo: "Hay que empezar por la contundencia. No existe ningún pacto con Vox y por tanto, no existe ningún texto de un acuerdo que no existe".

Bueno agregó que el equipo de gobierno mantenía "encuentros con todos y cada uno de los grupos por el bien de la ciudad". "No hay pacto ni acuerdo cerrado con Vox, sí ha habido conversaciones y las sigue habiendo, igual que con el resto de grupos políticos". "He dicho que ha habido conversaciones sobre temas puntuales", aclaró después.

Después, Bueno, a preguntas de los periodistas sobre si podría haber un gobierno con Vox más adelante, afirmó: "Yo le hablo de este momento: no hay pacto y no hay negociaciones. No sé lo que pasará dentro de dos años, como ustedes comprenderán. No sé si se puede cambiar o no se puede cambiar. A día de hoy no hay pacto, no ha habido negociaciones de Gobierno y, por supuesto, no hay ningún pacto cerrado de Gobierno con Vox ni con nadie. Sí hay muchas conversaciones con muchos grupos, incluido Vox, para sacar cosas adelante".