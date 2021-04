Vox y el Gobierno andaluz esquivan temas espinosos en un encuentro para ver cómo se ejecuta el presupuesto 

El último pacto presupuestario en Andalucía firmado por PP y Ciudadanos –los partidos que gobiernan la Junta– con Vox –el socio parlamentario– llevó a la creación de una mesa en la que el partido de ultraderecha se sentaría con el Gobierno para controlar el cumplimiento de los acuerdos.

Este jueves por la tarde, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, mantuvo un encuentro con varios diputados de Vox.

Después de la visita de Santiago Abascal, el jefe del partido, a Sevilla hace unas semanas en la que decidió apostar una vez más por la estabilidad en Andalucía y a la vista de los comicios en Madrid, que tendrán consecuencias en todo el territorio, y marcarán la evolución y las expectativas electorales de las fuerzas en liza, en el encuentro con Bravo, los portavoces de Vox evitaron temas espinosos, como la censura parental en la escuela y las políticas de memoria histórica. "Aunque en este comité no se hayan tratado, hay que cumplir con ellos".

Rodrigo Alonso, el diputado que ejerció de portavoz de Vox argumentó que ello obedecía a que los encuentros se producían por consejerías y que en este caso se habían limitado a las competencias de Hacienda.

Auditorías e impuestos

Alonso insistió en que los informes privados de auditoría encargados por el Gobierno andaluz a grandes consultoras y empresas en los que prevén gastar más de 5 millones de euros eran los que debían marcar la reforma del sector público y que el Gobierno no debía tomar decisiones sin seguir sus directrices. Estos informes aún no se han hecho públicos. "Lo que más nos preocupa es que se hagan demasiadas modificaciones en las estructuras de la Junta sin que el informe de las auditorías esté encima de la mesa".

El Gobierno andaluz ya ha creado una agencia, llamada Andalucía Trade, que agrupa a cuatro entes que ya existían, y que, de momento, no pasa de tener elementos propagandísticos, porque no se dedica a nada que no se hiciera ya.

El diputado de Vox, además, manifestó que habían hablado también de profundizar en las rebajas fiscales para herederos, una de las materias ideológicas de las que saca pecho habitualmente el Gobierno andaluz, aun en un escenario de recesión y de endeudamiento masivo de los Estados para hacer frente a la covid.