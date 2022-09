Vox plantea acabar con los objetivos climáticos y permitir la explotación de hidrocarburos y minas de uranio

Vox ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley para acabar con los objetivos de reducción de emisiones y de generación y consumo de energía de origen renovable que contempla la Ley de Cambio Climático y derogar las prohibiciones de explorar y explotar hidrocarburos y minas de uranio.

La propuesta contempla acabar con la regulación sobre el cese de la producción de carbón nacional, las restricciones para aplicar ayudas fiscales a los carburantes o las obligaciones a los ayuntamientos para aprobar zonas de bajas emisiones y fomentar una movilidad menos contaminante.

Todo ello, según ha defendido el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, con el fin de que la política energética "se centre en el bienestar de los españoles y se inspire en el sentido común, y no en el fanatismo ideológico de la izquierda que inspira la Ley de Cambio Climático", a la que Vox votó en contra mientras que el PP se abstuvo.

"Es hora de que los políticos pensemos en el fin de mes y no en el fin del mundo del que nos hablen todos estos sectarios aquí y en Europa", ha apostillado, destacando que su propuesta supedita todo objetivo climático al aseguramiento de la soberanía energética, principio que incluyen como principio rector de la ley, junto al fomento de la industria y el "rigor científico basado en la evidencia y no aplicación de esquemas ideológicos no contrastados a la economía y la sociedad españolas".

López de Uralde: "El 'lobby' pronuclear sigue ahí"

Por otra parte, el coordinador de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, ha calificado de esperpéntica y demagógica la propuesta del partido de la extrema derecha en Castilla y León, con la que pretende reabrir la central nuclear de Garoña.

El Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León pedirá la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña a través de una Proposición no de Ley "con el objetivo de poder iniciar un estudio que analice pormenorizadamente la viabilidad de dar marcha atrás en el proceso de cierre y desmantelamiento de la central".

Para López de Uralde, "después de muchos años de lucha, parecía que nos habíamos librado para siempre de la pesadilla de la central nuclear de Garoña, pero ha venido Vox a recordarnos que el lobby pronuclear sigue ahí, avalado por la derecha y por la extrema derecha, y que el riesgo nuclear continúa vivo".