Vox se pone duro con Moreno y le invita a pactar con el PSOE los presupuestos de Andalucía

El fantasma del adelanto electoral planeó por el Parlamento de Andalucía a lo largo de todo el debate parlamentario de este jueves, el primero tras el verano. El rifirrafe entre el portavoz de Vox, Manuel Gavira, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, invitó a pensar que el Gobierno de PP y Ciudadanos tiene las horas contadas y que, esta vez, va a ser complicado que puedan aprobarse los próximos presupuestos.

El propio portavoz del PP, José Antonio Nieto, sin necesidad, recordó que las encuestas, "salvo las de [José Felix Tezanos [director del CIS]", le dan bien a su partido en Andalucía, pero afirmó que "las elecciones no le vienen bien a Andalucía". Y el mismo presidente proclamó poco después: "Queremos presupuestos y no queremos elecciones porque yo pienso en Andalucía. Y así va a ser hasta el último minuto". "El interés de esta tierra está por encima de cualquier otra cosa, por tanto, estabilidad y serenidad", dijo Moreno.

La intervención de la portavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, que se estrenaba en el puesto, en la que, además de defender, al igual que el presidente la necesidad de "estabilidad" en Andalucía y el papel de Ciudadanos en el Gobierno, vino también a hacer, durante una parte de su intervencion, algo parecido a un balance de gestión, lo que dejó por breves momentos cierta impresión de fin de fiesta y de que, salvo que Vox cambie, una vez más de parecer, como ya ha hecho en tras ocasiones, o se produzca un improbable pacto presupuestario con el PSOE de Juan Espadas, habrá o bien elecciones anticipadas en Andalucía o bien un año muy largo para Moreno hasta el 27 de noviembre de 2022, la fecha por la que ha apostado su mano derecha, Elías Bendodo, para que se produzca la votación.

Gavira, el portavoz de la ultraderecha, que le ha dado tres presupuesto a PP y Ciudadanos, instó a Moreno a cumplir con los pactos, a "poner a todos los enchufados [del PSOE] en la calle", a "disolver" toda la "administración paralela" y le invitó finalmente a pactar los presupuestos con el PSOE de Juan Espadas.

"Como no empiecen a desmantelar las estructuras creadas por los socialistas, verá que más pronto que tarde, los andaluces dirán que los chiringuitos ya no son del PSOE, sino que son de los populares y de ciudadanos. Tenemos poco que hablar de los presupuestos, salvo que nos diga que ha cumplido usted todos los puntos de los acuerdos firmados. Y si usted no está dispuesto a cumplir, acuda usted al señor Espadas, alinéese usted con el PSOE. Quizás sea ese el pago para no hablar de los trapicheos del señor Espadas cuando formaba parte del Gobierno corrupto. No nos haga pensar mal, señor presidente", le espetó Gavira a Moreno.

Respeto a los votantes del PP

Sobre las exigencias de Vox, Moreno le replicó: "Que usted quiera un ritmo más fuerte, lo entiendo, tenemos unos informes, si quiere incrementar el ritmo, háganos sus propuestas y las escucharemos". A Moreno hubo comentarios de Gavira al respecto de la labro del PP e¡cuando estaba en la oposición que n degustaron y defendió las denuncias sobre la corrupción que los conservadores pusieron en su momento.

"Imagino –le dijo el presidente al portavoz ultra– que usted querrá llevarse a algún votante de los que están aquí [en el PP] y para eso tendrá que respetarlos. Y eso que usted acaba de decir es no respetar a todos esos ciudadanos, cosa que yo no hago nunca con su grupo".