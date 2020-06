La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado este jueves que el nuevo Ingreso Mínimo Vital, que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Vox, provoca un "efecto llamada" de migrantes "lanzándose al Mediterráneo" y "arriesgando su vida".

En una entrevista en el programa 'Los Desayunos' de TVE, Monasterio ha lamentado que se haga ese efecto llamada para que cuando lleguen al país "queden a disposición de redes como la trata".

"Salir de tu país es algo durísimo y no puede engañarse a toda esta gente y no se puede alentar a que si arriesgas tu vida puedes recibir esta renta. Estas provocando que mucha gente se lance a este viaje tan peligroso y eso sí que es cruel. Ningún gobierno puede fomentar ninguna ilegalidad", ha lanzado.

Para la portavoz de Vox lo que hay que hacer es agilizar los procesos para que "quien quiera venir a España de forma legal por los cauces establecidos" pueda hacerlo y no "venir a vivir engañado con algo que te prometieron y luego no es la realidad".

El discurso de Monasterio forma parte de la estrategia puesta en marcha desde la formación de ultraderecha para amplificar al máximo su discurso racista aprovechando la pandemia del coronavirus. Y con el Ingreso Mínimo Vital han encontrado otra excusa para reiterar que "primero son los españoles" y que los inmigrantes no tienen cabida en este país.

Tras la aprobación del IMV en el Consejo de Ministros, el líder del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, llegó a asegurar que el Gobierno está "fomentando la invasión". Este lunes, el miembro de Vox, Jorge Buxadé, afirmó que la renta aprobada por el Ejecutivo –denominada en reiteradas ocasiones como "paguita" por el partido ultra– actúa como "efecto llamada en los países del Magreb de forma masiva".

En un comunicado emitido en los últimos días y publicado en su página web, Vox asegura que "las mafias migratorias han aprovechado la aprobación de la renta mínima vital para alentar el efecto llamada y tratarán de introducir a miles de inmigrantes ilegales en nuestro país con la esperanza de que, una vez en territorio nacional, recibirán una cantidad mensual del Estado".

Abascal ha combinado esas acusaciones sobre el "efecto llamada" o el fomento de una "invasión" con otra idea que dejó caer en una entrevista con Redacción Médica: "Esta crisis refuerza nuestra idea de que no puede haber una sanidad universal para todos porque los recursos del Estado son limitados".

La campaña de Vox se ha visto reflejada también en su canal de Youtube. "Iván Espinosa a los africanos: ¡No vengan!", es el título de un video publicado el pasado 2 de junio. Se trata de una rueda de prensa de Espinosa de los Monteros, portavoz del partido ultra en el Congreso, que afirmó en castellano, inglés y francés: "No vengan, no les podemos acoger. Es una realidad. España no tiene capacidad para pagarles".

Responsabilizar a Iglesias de las residencias

En otro orden de cosas, Rocío Monasterio ha vuelto a acusar al vicepresidente social del Gobierno, Pablo Iglesias, de ser el "máximo responsable" de las muertes "indignas" de los ancianos en las residencias de mayores, pero ha pedido también dirimir responsabilidades entre los gobiernos autonómicos por "protocolos sanitarios que hacían elegir a quién se derivaba al hospital y a quién no, negando un derecho de todos los españoles que es la atención sanitaria y morir con dignidad".

Monasterio ha asegurado que Iglesias asumió en marzo, con el decreto de estado de alarma, "todos los poderes de asuntos sociales", así como "las residencias", y por tanto "ha dejado atrás" a todos los ancianos que han muerto en estos centros sin haber recibido atención hospitalaria. A su juicio, debió "vigilar" lo que ocurría en los centros, pero estaba "más preocupado" en imponer "una agenda ideológica".

Sin embargo, el propio real decreto del estado de alarma deja claro que las competencias en las residencias de mayores han seguido estando en manos de las Comunidades Autónomas.

Niega que 'Billy el Niño' fuera un torturador

La presidenta de Vox en Madrid también ha cargado contra la iniciativa de PSOE y Podemos para retirar las medallas al policía y torturador franquista conocido como Billy el Niño que se debate este jueves en el Congreso porque "el Gobierno tiene que sacar nuevos mantras ideológicos para tapar su pésima gestión". Ha rechazado reconocer como "torturador" a Juan Antonio Fernández Pacheco, diciéndole a Xabier Fortes: "Lo de torturador lo dice usted".

El pasado 7 de mayo González Pacheco, de 73 años, falleció por coronavirus in llegar a ser investigado judicialmente por delitos de torturas y detención ilegal pese a las más de 15 querellas presentadas en los últimos años por sus víctimas, todas ellas archivadas por los jueces que se amparaban una y otra vez en la Ley de Amnistía y en la prescripción de los delitos para no tramitar ninguna investigación penal en su contra.