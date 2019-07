La portavoz de Vox en el Parlamento regional, Rocío Monasterio, ha registrado este jueves una solicitud a la Mesa de la Asamblea pidiendo una lista con los nombres y apellidos de todas las personas que imparten talleres LGTBI en los colegios públicos y concertados.



En el escrito, Monasterio solicita la fecha de la actividad del COGAM (Colectivo LGTB+ de Madrid), el centro, el temario impartido y una breve descripción de la acción desde 2015. La petición incluye "el nombre y apellidos del ponente y cuáles han sido las clases destinatarias".

Por su parte, la Consejería de Educación ha contestado al partido ultra derechista que no tiene obligación de revisar las acciones extraescolares de los centros y que, por otro lado, no ha recibido aún ningún escrito, según ha indicado un portavoz.

Educación no tiene obligación de revisar las acciones formativas al prevalecer dicha autonomía

En cualquier caso, Educación ha precisado que todas las acciones formativas que realice un centro educativo están dentro de su autonomía y no dependen de la Consejería de Educación, que no tiene obligación de revisar las acciones formativas al prevalecer dicha autonomía. Han destacado que las acciones formativas sobre las que se solicita información no son actividades regladas de horario lectivo sino extraescolares que dependen de cada centro y han de ser autorizadas por los padres.

Por lo tanto, tampoco tienen un listado de los centros que realizan acciones de ese tipo y, en cuanto a proporcionar nombres y apellidos, la Consejería de Educación ha asegurado que va a cumplir "escrupulosamente" la Ley orgánica de Protección de Datos.

"Listas negras contra el movimiento LGTBI"

Tras esta solicitud, el diputado regional y senador de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha señalado que "aún no ha comenzado la legislatura y ya estamos viendo esta caza de brujas que ha iniciado Vox". "Están intentado hacer listas negras contra el movimiento LGTBI en la Comunidad", ha añadido Rubiño, haciendo un llamamiento a Cs a no amparar a quien las hace.

Rubiño: "Todos los años hay suicidios de estudiantes LGTBI y los señores de Vox pretenden perseguir a quienes están intentando evitarlo"

"Hemos visto al partido Cs llamar fascistas a los activistas LGTBI este fin de semana. Nos gustaría preguntarle a Aguado cómo calificaría a un partido que hace listas negras de activistas LGTBI que se dedican a dar charlas en los institutos para hacer una labor impecable contra el acoso escolar, en muchas ocasines de forma voluntaria", ha lanzado el diputado y senador. Y recuerda que "todos los años hay suicidios de estudiantes LGTBI y los señores de Vox pretenden perseguir a quienes están intentando evitarlo", algo que "no se podría hacer sin la ayuda de Cs, que pretende abrirles las puertas de la legislatura y de la Comunidad".



Ayuso: "No se está impartiendo adoctrinamiento"

Por su parte, la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado a Vox que en la región "no se está impartiendo adoctrinamiento". "La inspección educativa y la Comunidad no han recibido quejas formales de ningún tipo", ha trasladado a los medios en el acto de homenaje al concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco.

La diputada ha señalado que en los colegios de Madrid se imparte "información y educación de calidad" y que "se educa en libertad y tolerancia, como es normal en democracia". "No quisiera que se generara una falsa alarma sobre la educación en los colegios. Además estas asociaciones sólo van a los colegios que lo solicitan y de forma optativa y voluntaria. Creo que hay que tomarse esto con normalidad y no como una alarma donde no la hay", ha zanjado.

Tercera vez que Vox pide datos de empleados

No es la primera vez que el partido de extrema derecha ha intentado hacerse con los datos de los trabajadores que imparten talleres LGTBI ya que el pasado 1 de julio lo solicitó en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, el primer acto de este tipo tuvo lugar en el Parlamento andaluz, donde el partido liderado por Santiago Abascal pidió un listado de los empleados públicos de la Junta de las unidades de violencia de género.