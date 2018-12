Hasta el pasado domingo, España era uno de los tres países europeos, junto a Portugal e Irlanda, que no contaba con la presencia de la extrema derecha en ninguna de sus cámaras parlamentarias. "La bestia, que se había despertado en muchos sitios, aquí seguía durmiendo", señala un artículo de The New York Times.

El texto, firmado por Martín Caparrós, alerta sobre la irrupción del partido de extrema derecha que el pasado domingo obtuvo 12 escaños en las elecciones andaluzas, Vox. "La derecha española era españolista sin beligerancia: con mesura, con miedo, con la conciencia de que debía mantener cierta compostura porque gobernaba un país hecho de tantas culturas y banderas que no tenía lugar para imponer la suya a gritos", reza el artículo.

Sin embargo, prosigue el autor, después de los casi 400.000 votos que recibió esta formación en Andalucía, "la bestia ya no duerme". El escrito considera que el "nacionalismo catalán" es el caldo de cultivo del auge de este "partido pequeño, nuevo, extremo".

"El Sujeto España ya quedó cristalizado, legitimado por el peligro catalán: como se vio a lo largo de este último año, cierto patrioterismo español empezó a revolear su propia bandera con el pretexto de 'defender la unidad amenazada'. La bestia nacionalista se desperezaba y gritaba 'A por ellos'", asevera Caparrós.

El diario norteamericano asegura que el principal sex appeal de Vox es "su reivindicación nacionalista". En este sentido, sostiene que "la palabra España les chorrea de los labios, su defensa ante la amenaza separatista es su bandera, la extirpación del chancro inmigrante su misión más proclamada".

Asimismo, critica las medidas que propone el partido liderado por Santiago Abascal: "No dejan de lado sus tradiciones bélicas: gritan contra las leyes que pretenden revisar los crímenes de la dictadura franquista y defienden al ejército y otras fuerzas armadas. Son machos que patrocinan la caza y las corridas; se lanzan en cruzada —cruzada es la palabra— contra las leyes que intentan contener la violencia de género. Y están, faltaba más, contra el aborto y el matrimonio igualitario; creen, con Bergoglio, que la homosexualidad es una moda y que hay que defender 'la familia natural'".

Por último, el medio anima a buscar respuestas contra Vox, ese "fantasma que se se ha hecho carne y hueso".