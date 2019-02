El senador de Vox Francisco José Alcaraz se ha negado este miércoles a firmar en el Senado una declaración institucional que el resto de grupos querían llevar al Pleno para su aprobación, y en el que la Cámara se adhería con motivo del 'Día contra la LGTBIfobia en el Deporte' a los objetivos del primer Congreso Deporte y Diversidad.

Según fuentes parlamentarias, Alcaraz no ha querido firmar ese texto por lo que ha roto la unanimidad en el seno del Grupo Mixto, en el que se ubica, y ha impedido así que la declaración fuera firmada por el grupo. La declaración institucional, que finalmente ha decaído, defendía que la Cámara Alta estaba de acuerdo con "denunciar y penalizar socialmente comportamientos LGTBIfóbicos, machistas, xenófobos y discriminatorios en el entorno del deporte".

Además abogaba por acabar con la violencia física o verbal en los espacios deportivos, especialmente por cuestiones relacionadas con la diversidad sexual y de género. También pedía equiparar el reconocimiento público de las deportistas femeninas respecto a los masculinos, garantizar la actividad deportiva de las personas trans e intersexuales o reconocer la realidad sexoafectiva como un elemento enriquecedor.

El texto precisaba del apoyo de todos los partidos para aprobarse

Para la senadora de Podemos Vanessa Angustia, Vox fomenta con esta decisión "un discurso del odio que atenta contra la legalidad vigente", y ha resaltado que le preocupa "la deriva de PP y Cs, que parecen seguir el paso que marca la ultraderecha". "Nosotras estaremos siempre defendiendo los derechos fundamentales, la democracia y la convivencia", ha apostillado, para añadir que durante esta legislatura han trabajado en esta línea y han presentado una Ley Integral LGTBI y una Ley Estatal Trans.

Por su parte, la senadora de Ciudadanos Lorena Roldan, que pertenece también al Grupo Mixto, ha señalado que ninguno de lo senadores tenía reparo en firmar esa declaración salvo Alcaraz, que se ha negado a firmarla y ha impedido así que salga adelante. El reglamento del grupo impide que este tipo de documentos se aprueben sin unanimidad.

Para Roldán, todos los puntos de la declaración eran asumibles, y ha señalado que el senador de Vox tendrá que dar las explicaciones oportunas. Además, le ha echado en cara que no se haya posicionado durante las votaciones de las diferentes mociones en el Pleno, pero sí lo haya hecho al negarse a apoyar la declaración institucional.

Sin posición clara ante el traspaso de competencias al País Vasco

En su primer Pleno en la Cámara Alta, Alcaraz no ha votado ni a favor ni en contra de una moción impulsada por el PP que insta al Gobierno de Sánchez a que paralice el traspaso de competencias al Gobierno vasco. Entre esas competencias se incluye la de la gestión de prisiones. El senador ha señalado que ha decidido que sea así para evitar "cualquier error" que más tarde pudieran echarle en cara.

Según ha confesado, al llevar pocos días en la Cámara Alta, no ha tenido tiempo de estudiar las iniciativas y propuestas que se incluían en el Pleno de esta semana, y al no votarlas evita posicionarse sobre textos que no conoce en su totalidad. No obstante, Alcaraz ha aclarado que "por supuesto" tiene clara la postura del partido sobre determinados temas.

Se da la circunstancia de que Alcaraz, quien este martes señaló que llegaba al Senado para defender la unidad de España, tampoco ha votado, ni a favor ni en contra, una moción impulsada por Ciudadanos en la que se exigía al Gobierno que explicara las negociaciones "ocultas" con el president de la Generalitat, Quim Torra. Así figura en el acta de votaciones del Senado.

El resto de mociones, que trataban temas tan dispares como la retirada del proyecto de ley del impuesto a determinados servicios digitales o la adopción de medidas para afrontar la crisis del sector de cítricos, han sido recibidas con la misma postura por parte del senador: no ha definido su voto ni para apoyar ni para bloquear, ni siquiera para abstenerse.