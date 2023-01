El 'WhatsApp' que incrimina a un policía de Palma por complicidad con los Ángeles del Infierno: "Voy a parar la denuncia"

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau no ha sido este martes especialmente incisivo con el procesado Carlos Vallecillo, policía local de Palma, al que conoce bien ya que fue uno de los fiscales que participó en el caso Cursach y propició la absolución de Vallecillo junto con el resto de policías acusados de haber trabajado a las órdenes del magnate Bartolomé Cursach para perjudicar a su competencia en los negocios de la noche mallorquina.

Tras la declaración de los principales líderes que participaron en la filial o capítulo de Mallorca de los Ángeles del Infierno, organización que está siendo juzgada en la Audiencia Nacional por una veintena de delitos, le ha tocado el turno a Vallecillo, después de que en la sesión inaugural, este lunes, se quedara muy cerca de que la Fiscalía le retirara el único cargo que pesa contra él: omisión del deber de perseguir delitos, por el que el fiscal pide un año y seis meses de inhabilitación para ejercer empleo público.

Entre 2009 y 2011, la banda de los Ángeles del Infierno estableció en Mallorca una sucursal, según la Fiscalía, para delinquir con negocios de proxenetismo y drogas con miembros de los filiales de Hannover (Alemania), Luxemburgo y Turquía. Carlos Vallecillo era por entonces jefe de uno de los grupos de los G.A.P. (Grupo de Actuación Preventiva) de la Policía Local de Palma, dedicado a tareas de seguridad ciudadana en zonas conflictivas, como El Arenal. En 2016 fue suspendido de la Policía Local tras su condena por haber participado en una agresión a un detenido.

El fiscal Carrau ha leído los ocho 'WhatsApp' que constan en el sumario y que se le intervinieron a Vallecillo, enviados a Abdelghani Youssafi, uno de los líderes de los Ángeles del Infierno, en relación a una agresión con cuchillo en uno de los locales de la banda. "Hola, Abdul (alias de Abdelghani), ayer por la noche un tal Heiko [de apellido Tõnnissen, también procesado en la causa] sacó un cuchillo y cortó un poco en el cuello a un niñato", consta en el primero de los mensajes.

"Voy a parar la denuncia", escribió Vallecillo en el segundo. "Pero dile a los tuyos que se dejen de tonterías en El Arenal"; "No hace falta llevar cuchillos en El Arenal"; "O si no daré orden de controlar cualquier chaleco, moto o chaqueta que tenga la sigla HA (Hell Angels)"; "Espero que hables con él"; "El Arenal está para divertirse"; "Y no para meter miedo a nadie" son el resto de los WhatsApp.

También están incorporadas en el sumario conversaciones telefónicas de Vallecillo y Abdelghani Youssafi, al que el policía llama "hermano". "No es un tratamiento muy profesional", ha espetado el fiscal, a lo que Vallecillo ha respondido que no conocía el nombre de los dos hermanos Youssafi que lideraban la organización en Mallorca y que se refería a ellos como "los hermanos".

Vallecillo ha justificado la relación con los líderes de los Ángeles del Infierno en su trabajo de colaboración con la Guardia Civil, que, según él, le pidió que recabara datos y luego se los reportara al sargento encargado de la investigación. Esos datos, como matrículas y nombre de locales, los transmitía por 'WhatsApp', sin que quede constancia. De hecho, la Guardia Civil le acusa de haber aprovechado su condición de policía local para obtener dinero colaborando con los Hells Angels.

En otra conversación interceptada a dos de los miembros de la banda se alude a que "he pagado al 'pitufo' (en relación al policía local). "Claro, no va a decir que ha pasado información a un policía, es mejor decir que me ha pagado", se ha defendido Vallecillo.

Este agente ha asegurado que en relación a la denuncia que dijo que iba a parar por la agresión cometida por Heiko, "quería ir de buenas para obtener información sobre Heiko" y ha asegurado que Abdelghani Youssafi acabó enviándole una imagen de un billete de barco a nombre de Heiko, informándole de que iba a huir de la isla y que él transmitió la información a la Guardia Civil.

Sin embargo, no hay constancia de ese aviso ni de la foto del billete de barco. "Mi error como policía local ha sido creer que la Guardia Civil era seria". Vallecillo ha insistido todo el tiempo en que él actuó con agente colaborador de la Guardia Civil a petición de su superior y que no ha recibido pago alguno de los Ángeles del Infierno.

Este miércoles tendrá que declarar el segundo policía local de Palma procesado en esta causa, Nicanor Góngora, para quien la Fiscalía solicita siete años y medio de prisión por colaborar con los Ángeles del Infierno.

Por otra parte, los letrados de los líderes de la banda que no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para pagar multas y evadir la cárcel han solicitado este martes que se anulara la instrucción de la causa y el juicio, al esgrimir defectos en la investigación. Aluden a que no existían pruebas ni indicios que justificaran la apertura de la investigación a una organización "legal".