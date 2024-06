Los 'whatsapps' del fiscal general García Ortiz para parar el bulo de MAR: "Almudena, no me coges el teléfono"

El fiscal general del Estado intentó sin éxito que la fiscal superior de Madrid publicara una nota para que no pareciera que sus "compañeros no han hecho bien su trabajo" y no quedaran "como mentirosos", según los mensajes entregados por Almudena Lastra al TSJM y revelados por 'El Mundo'.