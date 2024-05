Willy Toledo: "La nueva posición del PSOE y el Gobierno de coalición con Marruecos es una persecución contra los saharauis"

¿Colaboró en la fundación del FiSahara?

No, este festival lo montaron Javier Corcuera y Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España, principalmente. Al principio, la idea era hacer un documental sobre la situación del Sáhara Occidental, pero luego surgió la idea de hacer un festival de cine. Era un poco lanzarse a la aventura, pero ha salido bien, ya va por la edición XVIII.

Yo vine de invitado en la sexta edición. Sigo la causa saharaui desde que era un niño porque mi padre era canario y ambos pueblos tienen una relación muy estrecha. Cuando vine aquí a Tunduf y lo vi todo con mis propios ojos, la causa me terminó de atrapar y estuve codirigiendo el festival durante unos cuatro años. Ahora estoy en el equipo de producción, me encargo de gestionar a los invitados actores, actrices o músicos.

¿Cómo ha cambiado el festival con el paso de los años?

Ha cambiado a muchísimo mejor, ahora hay muchos más recursos. Al principio, era un festival prácticamente dedicado solo al cine español y ahora es mucho más internacional y político. Lo cual, en mi opinión, lo convierte en un festival mucho más interesante y mucho mejor que cuando lo dirigía yo.

La causa saharaui es una causa muy poco conocida en el mundo occidental y en el mundo árabe. De hecho, uno de los objetivos es darle más visibilidad porque, al final, Marruecos recibe muchos apoyos porque hay pueblos que no tienen la información.

Cuando yo contaba en Palestina que su situación era muy similar a la del pueblo saharaui se sorprendían, no tenían ni idea. Es más, hay parte de la juventud saharaui que quiere que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) pase a llamarse República Africana Saharaui Democrática porque tienen un resentimiento grande respecto al resto de países árabes y al tratamiento que les han dado. Ahora que Marruecos está apoyando al ente sionista y es el único país que, junto a Estados Unidos (EEUU), reconoce Jerusalén como capital de Israel, la gente está empezando a ver quién es Marruecos y cómo actúa Mohamed VI.

La idea que ha traído María Carrión es esa, hacer un festival mucho más político. Se trata de utilizar el cine como herramienta de difusión de la causa saharaui. Ahora, además, se suman las causas de Palestina, de Timor Oriental, de Senegal o de Suráfrica.

Sin embargo, la situación del pueblo saharaui no ha mejorado en absoluto...

Ha ido a peor. Ellos dependían en gran parte del Estado español y, sobre todo, de la sociedad española. Desde que ha llegado Pedro Sánchez y ha decidido asumir la postura marroquí de una autonomía para el Sáhara Occidental, cosa que rechazan los saharauis de plano, ha empeorado. Esta nueva postura de España se parece mucho a lo que pasó en 1974, cuando se reunieron el Gobierno español franquista, Marruecos y Mauritania para decidir sobre el futuro del Sáhara, sin representación de este pueblo. Unos acuerdos que fueron lógicamente declarados ilegales. Entonces España regaló esas tierras a Marruecos y Mauritania a costa de las vidas de los saharauis, y estalló la guerra que dura hasta 1991. En ese año la ONU engaña al pueblo saharaui. Les dijo que si firmaban la paz habría un referéndum de autodeterminación, pero es 2024 y todavía seguimos esperando. Hasta ahora, el Estado español había asumido, al menos, las tesis de la ONU, la legalidad internacional (España sigue siendo administrador único del territorio), pero ya ni eso.

¿Qué opina de la posición que está teniendo Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental?

La Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), que es la misión de la ONU enviada a territorios ocupados para velar por la celebración del referéndum, es la única misión extranjera que no tiene entre sus competencias vigilar el mantenimiento de la paz, solo están ahí para el referéndum. Las desapariciones forzosas, las torturas, las violaciones, el saqueo, la marginalización a la población saharaui... Eso a la MINURSO ni le va ni le viene. Yo he estado en su sede con militantes saharauis para pedirles ayuda para que salieran porque nos estaban masacrando y, tumbados en una piscina gigante, nos dijeron que no podían hacer nada. Y lo peor es que es verdad porque no tienen esa competencia. En cambio, por ejemplo, la UNRWA, que sí tiene entre sus misiones el mantenimiento de la paz, no viene aquí.

¿Y del Gobierno de España?

Lo de Pedro Sánchez no ha sido solo asumir formalmente las tesis marroquís, sino que en la práctica está suponiendo que los chavales del programa Vacaciones en paz, que van todos los veranos a España, se deteriore. Hace dos años, llegaron un mes y pico tarde. Eso también es parte de su estrategia antisaharaui-promarroquí. No tienen escrúpulos ni con las criaturas, les da todo igual. Están poniendo también muchos problemas para que la gente pueda acceder a la sanidad y pueda curarse de enfermedades que allí son mortales debido a los pocos recursos de los que disponen. Me acuerdo de la que se armó con Brahim Gahli en pandemia, cuando ingresó en un hospital español para tratarse de la covid. Ahí lo que pasó fue que Marruecos movilizó a sus lacayos en España, como el ABC, por ejemplo, y se puso el grito en el cielo. Antes la gente iba con bastante normalidad, ahora no dejan de poner trabas.

Están matando a la gente aquí. La nueva posición del PSOE y el Gobierno de coalición con Marruecos es una persecución directa contra el pueblo saharaui, por mucho que Sumar diga que está en contra. Yolanda Díaz ha colocado de número dos a Agustín Santos, embajador de España en la ONU, que trató de sobornar a la militante Aminatou Haidar, que estuvo secuestrada en el aeropuerto de Lanzarote durante más de un mes, para que abandonara su lucha a cambio del permiso de residencia, de trabajo y casa para ella y toda su familia. Este señor, que trató de sobornar a la causa saharaui, ahora está en Sumar. ¿Qué vamos a esperar de este Gobierno? Lo que tenemos, la traición definitiva.

Aparte, el empobrecimiento de la clase obrera española también ha repercutido. El 90% de la gente que participa en programas de acogimiento de niños y niñas son familias de clase trabajadora. Ahora muchos apenas tienen capacidad. En Badalona, que es donde nosotros acogemos a Mohamed, hace unos años éramos cerca de 40, ahora somos cuatro. Esto ocurre por la falta de recursos. Han llegado a ser en Andalucía 4.000, creo que ahora rondan los 500.

¿Esperaba más del Gobierno de coalición?

No, yo no me espero nada del PSOE desde que llegó Felipe González dando un golpe de Estado en el Congreso de Suresnes arropado por la Policía franquista. Desde entonces, no espero nada de ese partido. ¿Que me ha sorprendido el cambio de postura? Puede ser. En todo caso, diría que más bien me ha indignado.

¿Y de Sumar?

No. Respecto al Sáhara, ya te he explicado. Pero es que respecto a todo lo demás me pasa lo mismo. De Íñigo Errejón o Rita Maestre pienso lo mismo: son otro PSOE. Lo que pasa es que les debe dar pudor meterse todavía en el PSOE, pero lo harán. No espero nada de Sumar, todo lo contrario. Es una señora que no paraba de repetir "Vamos a derogar la reforma laboral" y luego pactó una reformita pactada con la patronal. Para mí, Sumar es el PSOE, enemigos de la clase trabajadora y de los migrantes.

¿Cree que realmente hay alguna formación política en España que se interese por el sufrimiento del pueblo saharaui?

La formación más comprometida ha sido históricamente el PCE e Izquierda Unida (IU). De hecho, el programa Vacaciones en paz lo funda el PCE en el 1977. Todavía la militancia del PCE y de IU apoyan a los saharauis en casi un 100%, pero luego están los que mandan, como Enrique Santiago o Alberto Garzón, que han estado en el Gobierno que ha traicionado al pueblo saharaui. Entonces ahora pues es muy difícil esperar algo de gente como ellos. No espero nada de la diligencia del PCE o IU, pero la militancia saharaui sí está en el PCE y en IU. En Podemos, no sabría decirte. Parece que sí, pero claro, Podemos también es una cosa cuando está en el Gobierno y otra cuando hace oposición.

¿Qué quiere decir?

Desde que Podemos ha salido del Gobierno son más rojos que nadie, pero cuando estaba dentro asumieron la traición al Sáhara, la matanza de Melilla, el envío de armas a Ucrania; permitieron que siguieran un fascista, como Fernando Marlaska; una criminal de guerra, como Margarita Robles y otra como Nadia Calviño. Todos se colgaron la corbata al entrar y, bueno, el hábito no hace al monje, pero da una pista. Para mí la masacre de Melilla fue un punto de inflexión. Si eso no es suficiente para abandonar un Gobierno...

"Irene Montero, para mí, es la mejor ministra que hemos tenido en la democracia reciente"

La única excepción que yo hago es Irene Montero, que para mí es la mejor ministra que hemos tenido en la democracia reciente. Ella llegó al Gobierno y trató de hacer todo lo que prometió que iba a hacer, a pesar de que la ley del solo sí es sí se la destrozaron. El hecho de que venga una política e intente cumplir sus promesas electorales, para mí ya es de aplauso. Es triste porque se debería suponer, pero es así. Es que, además, me gusta lo que ha hecho. A diferencia de ella y su ministerio, el resto suavizó su discurso. ¿Qué ahora es lo más a la izquierda que hay en el Congreso? Puede ser, pero es una formación que se ha desarticulado prácticamente. Primero, por sus errores internos, y, después, por todo el lawfare y los medios de comunicación.

Todos hemos escuchado una grabación en la que Antonio Ferreras dice que no le importa que una noticia sea falsa porque la va a publicar igualmente. "Es muy burdo, pero vamos con ello", dijo. En un país civilizado como Alemania o Inglaterra ese tipo va a la calle al día siguiente. En España no, ahí sigue. Sin embargo, a un tipo como Jesús Cintora, que le hizo la competencia, le largaron de la televisión pública. Florentino Pérez llama "Ferri" a Ferreras y Cintora ahora mismo se tiene que estar ganando la vida dando conferencias en su programa de YouTube por ser un tipo honesto y llevar todo tipo de sensibilidades a su programa. Ferreras está podrido de dinero y no para de mentir y de soltar basura. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza con el lawfare, como si el lawfare pudiera subsistir sin el apoyo de los medios de comunicación que les dan cancha a las denuncias falsas.

¿Qué le parece el doble rasero de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental y Palestina?

"Sánchez es un siervo de los intereses del Deutsche Bank, del Consejo de Europa, de la OTAN, del Pentágono y del FMI"

Es verdad que se está diciendo todo el rato que Pedro Sánchez está liderando un discurso distinto respecto a Palestina en el mundo entero, pero eso es puro y duro eurocentrismo. Quienes están liderando y asumiendo la lucha del pueblo palestino son aquellos países que se han sumado a la denuncia en la Corte Penal Internacional, no el señor Sánchez que lleva ocho años prometiendo reconocer al Estado palestino y no lo ha hecho. Pero ¿de qué me sirve reconocer al Estado palestino cuando el propio pueblo palestino no quiere los dos Estados? El pueblo palestino quiere un Estado y que los sionistas que estén dentro, pero, claro, serían minoría porque lo que quieren es un Estado con el regreso de los seis millones de refugiados palestinos que están fuera. Además, aunque Sánchez reconociera al Estado palestino, sigue enviando armas al ente sionista para masacrar palestinos. Es pura fachada, es puro paripé. Sánchez no lidera una mierda en ningún lado porque Sánchez es un siervo de los intereses del Deutsche Bank, del Consejo de Europa, de la OTAN, del Pentágono y del Fondo Monetario Internacional. España no pinta nada en el mundo y Europa cada vez menos. La Unión Europea es un pozo inmundo de basura de criminales de belicistas y de ladrones.

¿Qué le ha parecido la carta de Pedro Sánchez y los cinco días de reflexión?

Es lamentable. Dice que lo hace porque ama a su mujer... Bueno, yo también, qué quieres que te diga, y seguimos peleando. Se ha montado un paripé de mierda que le ha venido bien, de repente ha pegado un subidón en el CIS. A mí me llamaba gente del cine para apoyar a Pedro Sánchez e ir a manifestarnos a Ferraz... ¿Estamos tontos? Pedro Sánchez es mi enemigo. Me parece lamentable su postura, cuando las clases populares están pasando por tanto sufrimiento y tantas carencias. Dimite o no dimitas, pero no te andes con jueguecitos absurdos cuando la gente lo está pasando mal, que eres el puto presidente del Gobierno y eres el único, ahora mismo, que puede hacer algo contra eso que denuncias. Un buen ejemplo es la ley de tres tercios que existe en algunos países latinoamericanos.

¿En qué proyectos está trabajando ahora?

Estoy pendiente del estreno de una película con Rodrigo Cortés, que saldrá en noviembre, y una serie de Netflix que se llama La última noche, y se estrenará también en noviembre. Ahora estamos trabajando en nuestro próximo montaje teatral, que se llamará 1936 y es sobre la Guerra Civil. La estrenaremos a finales de año.