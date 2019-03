Los principales dirigentes del PNV han despedido este viernes a su histórico presidente Xabier Arzalluz, cuya capilla ardiente ha sido visitada también por representantes de EH Bildu, PSE y Podemos e incluso por el exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos, pero no por el PP.

Tras la muerte del político vasco ayer en su domicilio de Galdakao, a los 86 años, este viernes se han instalado sus restos mortales en un tanatorio de Bilbao. No han acudido hasta allí dirigentes del PP, partido al que el PNV de Arzalluz apoyó para que José María Aznar fuera presidente del Gobierno en 1996, aunque la relación entre ambas formaciones pronto se deterioró.

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha sido escueto en Vitoria: "Hemos mandado nuestras condolencias al PNV. Es lo que hemos hecho, nada más. Y creo que lo mejor que podemos hacer es no decir lo que nos sugiere la figura. Ya hemos mandado el pésame".

El parlamentario vasco del PP Antón Damborenea ha señalado que las actuaciones del expresidente del PNV Xabier Arzalluz, fallecido el pasado jueves, durante la existencia de ETA no fueron "precisamente en favor de acabar con el terrorismo" y ha añadido: algunos "podríamos decir que todo lo contrario".

El representante popular, en una tertulia en Radio Euskadi con parlamentarios de otros partidos, ha transmitido el pésame a la familia de Arzalluz y ha reconocido que el fallecido político "ha sido una figura muy importante", aunque ha puntualizado que "para algunos habrá sido muy buena y para otros" no tanto.

El rey Felipe VI se sumó a las condolencias

Según ha considerado, sus actuaciones no fueron "en favor de acabar con el terrorismo de ETA". Ha señalado que cree que recordar que "cuando en el año 80-81 el señor Rosón, ministro de Interior de UCD, llegó a un acuerdo con ETA político-militar para que desapareciera esa banda terrorista" Arzalluz "decía que no se tenían que disolver, que eso no era bueno".

El rey Felipe y el emérito, Juan Carlos, han enviado sendos telegramas de pésame al lehendakari, Iñigo Urkullu, para expresar sus condolencias por la muerte de Arzalluz.

Felipe VI ha transmitido a Urkullu "su deseo de trasladar, junto con la reina Letizia, las condolencias a todos los familiares y amigos".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, destacó que Xabier Arzalluz, además de presidente del PNV, fue impulsor "del proceso de institucionalización de Euskadi" y ha considerado que los vascos, "más allá de ideologías, debemos un reconocimiento" a su persona.

"Un grande de la política vasca", ha dicho Ortuzar

Urkullu, acompañado de los consejeros del PNV del Gobierno Vasco, ha visitado esta mañana la capilla ardiente para despedir al histórico líder nacionalista, fallecido el pasado jueves en Bilbao.

Además, el actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha destacado que Arzalluz fue un "abertzale ejemplar" que a través del PNV "lo dio todo por la patria que quería".

"Un grande de la política vasca", ha dicho Ortuzar después de visitar la capilla ardiente acompañado por toda la ejecutiva nacional del PNV y el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban.

"El PNV de hoy es muy difícil de entender sin su trabajo, es un modelo a seguir y el mejor homenaje que podemos hacerle es seguir el camino que mantuvo y defender las ideas en las que siempre creyó", ha añadido Ortuzar.

El primero en pasar hoy por el tanatorio de Bilbao para estar con la familia de Arzalluz ha sido el exlehendakari Juan José Ibarretxe, sin hacer declaraciones.

El sindicalismo vasco ha estado representado por los secretarios generales de ELA, Txiki Muñoz, y de CCOO en Euskadi, Loli García.

Han visitado la capilla ardiente el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, acompañado por dirigentes de la izquierda abertzale de la época de Arzalluz como Rafa Diez, Rufi Etxeberria, Tasio Erkizia y el dirigente de ETA Antxon Etxebeste.

Por la tarde ha acudido el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien lo ha alabado como un "patriota íntegro que luchó por su país" y ha recordado que ambos aspiraban a "construir una Euskadi libre".

Aunque la sorpresa en las visitas ha sido la del exvicepresidente del Gobierno del PP y actual vicepresidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, que ha llegado al tanatorio en el mismo vehículo que el exdiputado del PNV Iñaki Anasagasti.

"De Arzalluz conservo unos testimonios de respeto mutuo que es justo resaltarlo en estos momentos, porque es lo que queda al final con el paso del tiempo", ha señalado Álvarez-Cascos.

También han estado el exlehendakari Patxi López y la secretaria general del PSE/EE, Idoia Mendia, que ha reconocido el "papel muy importante" que jugó Arzalluz. Su homólogo de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha destacado el "peso político" de Arzalluz.