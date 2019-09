El martes pasado, en el Parlamento de Andalucía, PP y Ciudadanos votaron a favor, tras enmedarla en parte, una proposición no de ley (PNL) de Vox relativa a la conservación del patrimonio histórico a pesar de que, en su exposición de motivos, contenía un par de frases de tintes xenófobos. Tanto PSOE como Adelante Andalucía votaron en contra.

Cierto es que la exposición de motivos de una PNL, según indicaron fuentes parlamentarias, es una parte que no se publica si la iniciativa sale aprobada, como es el caso, y, por tanto, no se puede enmendar. Sin embargo, sí tiene un valor simbólico que se vote a favor de una propuesta que vincula -aunque sea en su argumentación y no en su bloque dispositivo- de manera inaudita la presencia de inmigrantes en Andalucía con la destrucción del patrimonio.

Vox es imprescindible en la Comunidad para la estabilidad del Gobierno de coalición formado por PP y Ciudadanos. Hasta ahora ha apoyado un presupuesto y todas las medidas de calado que ha impulsado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Así, en una iniciativa que perseguía proteger el patrimonio histórico de Andalucía -sobre todo el de la provincia de Jaén- con el impulso “con carácter de urgencia” de un “plan integral de recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural de Andalucía”, Vox se las arregló para colar una de sus obsesiones, la criminalización de los inmigrantes, en este caso para vincularlos, de forma insólita, con la destrucción del patrimonio.

Estrés social

En la proposición, firmada por Alejandro Hernández, portavoz parlamentario de Vox se lee al final de su argumentación para defender que el Gobierno andaluz actúe en defensa del patrimonio de la Comunidad que “la afluencia masiva de temporeros, en su mayoría inmigrantes, [genera] estrés social, cultural, habitacional, asistencial y urbano […] en los municipios donde se producen estos fenómenos”. Luego, se añade: “Existe un remanente estable de inmigrantes con un nivel de integración mínimo que tienden a concentrarse en barrios ya de por sí envejecidos, degradados o que acumulan otros indicadores de vulnerabilidad social”.

El PSOE considera que la presencia de esas consideraciones en una proposición no de ley sobre conservación del Patrimonio están totalmente fuera de lugar y suponen una muestra más de la xenofobia y la agorafobia que fomenta, cada vez que tiene ocasión, el partido de ultraderecha Vox.