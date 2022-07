Yolanda Díaz arranca Sumar para construir un movimiento organizado más allá de los partidos políticos

Hace un año el debate sobre la figura de Yolanda Díaz giraba en torno a si iba a ser la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales o no. La incógnita de si va a optar a ser presidenta del Gobierno no se ha resuelto, pero la variable de Unidas Podemos ha dado un vuelco radical en menos de 12 meses.

A Díaz le propusieron encabezar una renovación de liderazgos en la izquierda y ella optó por resetear a la izquierda. Esa operación arranca este viernes en Matadero Madrid, donde la vicepresidenta segunda del Gobierno lanzará de manera oficial Sumar, el anhelado "proceso de escucha" que comienza con meses de retraso a causa, como casi todo a día de hoy, de la guerra y de la inflación.

El 'reseteo' de la ministra de Trabajo no es informático, pero sigue buena parte de los parámetros de este tipo de operaciones. Díaz quiere desmontar el puzle y volverlo a montar, con muchas de las piezas actuales pero con el objetivo de componer una imagen distinta. Sumar, sin contar con las incógnitas que aún faltan por despejar, es en lo esencial para la vicepresidenta y su equipo la configuración de un movimiento organizado, de una red ciudadana que sirva de pilar maestro a su proyecto político.

"Necesitamos una base, una red para que, cuando un líder se marche quede algo que lo sustente", comentan fuentes conocedoras del proyecto que quiere configurar la vicepresidenta segunda. La mejor herramienta para lograr eso, creen en el equipo de Díaz, es un proceso de escucha que sirva para identificar las demandas y anhelos de una ciudadanía desconectada de la política y, a la vez, devuelva la política a la ciudadanía a través de su participación en este proceso.

El objetivo es que Sumar reciba de los ciudadanos claves con las que identificar sus problemáticas y dé forma a demandas desagregadas de la sociedad civil para unirlas en algo colectivo que trascienda todas las demandas separadas: tejer una red, configurar un movimiento que vaya más allá de los partidos y de los ciclos electorales.

El modus operandi es el de "escuchar" a gente diferente, de distinta clase social, oficio, posición o colectivo. La hoja de ruta se traduce en una gira de seis meses en la que Díaz y su equipo recorrerán todo el territorio del Estado para despertar esa 'conciencia social' a través de una conversación larga y tendida. Los siguientes pasos también parecen claros: confección de un programa político y toma de decisión por parte de la vicepresidenta acerca de si va a ser la candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2023.

La organización del acto

La puesta en escena de este viernes que pone todo en marcha se desarrollará, a grandes rasgos, en dos actos. Habrá, en primer lugar, una declaración de intenciones, un análisis y una explicación por parte de Díaz de lo que quiere hacer; la vicepresidenta tomará la palabra y se dirigirá a los asistentes en la que será, probablemente, la primera y la última intervención eminentemente política de su proceso de escucha.

También podrán tomar la palabra las personas de la sociedad civil y de distintos sectores (la Cultura, los movimientos sociales, el cine...) que acompañarán a la ministra de Trabajo. Después, en lo que quizá sea un pequeño adelanto del grueso fundamental del proceso de escucha, Díaz hablará con los asistentes, los escuchará, estará presente en conversaciones, a veces como protagonista y, otras, como espectadora y oyente. Al menos, esa es la intención.

La titular de Trabajo ha pedido a los líderes de los partidos políticos que no acudan a este acto, marcando la clara directriz de que, al menos en esta fase de configuración de su proyecto, las organizaciones no serán las protagonistas. No acudirán a Matadero Madrid ni Ione Belarra (secretaria general de Podemos), ni Alberto Garzón (coordinador federal de Izquierda Unida), ni Íñigo Errejón (líder de Más País).

Tampoco acudirán "primeros espadas" ni de Compromís ni de En Comú Podem, después de que la vicepresidenta hablase "con todas y cada una" de las formaciones políticas que se ubican a la izquierda del PSOE.

"Estoy muy contenta por la nueva etapa que empiezo en mi vida. Este es un proceso que va a ser ciudadano y he elegido la semana del Orgullo porque quiero un país alegre, inclusivo, que quiera y respete la libertad sexual", comentó Díaz este jueves durante una entrevista en televisión. La vicepresidenta ya quita y pone piezas en el nuevo tablero de la izquierda con la duda de si logrará conformar la imagen que espera o, al contrario, se pierde en un puzle imposible.