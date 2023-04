Yolanda Díaz confirma su candidatura: "Quiero ser la primera presidenta de mi país"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado este domingo que se presentará a las próximas elecciones generales para tratar de ser "la primera presidenta de mi país".

"El proceso de escucha ha sido una gran reflexión colectiva. Y a mí me ha

permitido pulsar el país, conocer de primera mano si la propuesta de

Sumar tenía sentido. Y recorriendo España he sentido muy cerca ese país a favor, la gente que quería ir más allá, las personas que se acercaba a mí con sus inquietudes y sus sueños" ha explicado Díaz.

"Y tengo que confesarlo", ha proseguido, "he sentido que podía ser útil a mi país, útil a nuestra gente. Por eso voy a dar un paso adelante. Quiero ser la primera presidenta de mi país, la primera presidenta de España. Es la hora de que seamos las protagonistas de la historia. La España de las mujeres es imparable".

La vicepresidenta ha asegurado que la vocación de Sumar no es la del enfrentamiento ni la de la ocupación de un espacio electoral: "Claro que queremos ganar las elecciones, pero ante todo queremos ganar el país".

Además, ha insistido en que Sumar es un "movimiento político a favor", en que "la lucha por la democracia y por las personas trabajadoras siempre se conjuga en colectivo y desde la esperanza. Sé que la política de verdad siempre es una tarea compartida. Que la hacen personas, pero siempre en común".

"Estamos cansadas de tutelas"

Díaz también ha querido mandar un aviso claro sobre que no está dispuesta a ser tutelada en en su camino político y la dirección que pretende darle a Sumar, tras haber dicho en varias ocasiones que su designación como vicepresidenta del Gobierno por parte de Pablo Iglesias no le había gustado. "No somos de nadie. Las mujeres no somos de nadie. Y yo, mujer, tampoco soy de nadie. Es necesario que lo proclamemos, porque parece que aún hoy debemos llevar una preposición 'de' pegada a nuestro nombre, para marcar nuestras adhesiones y nuestras deudas. Estamos cansadas de tutelas."

"Y lo seguiremos diciendo: no pertenecemos a nadie más que a nosotras

mismas. Muchas mujeres nos lo han enseñado a lo largo de la historia. Como

María Lejárraga, que tuvo que escribir con el nombre de su esposo para ser reconocida", ha defendido.



La vicepresidenta ha desgranado las transformaciones sociales y las medidas que quiere impulsar tras la conclusión del proceso de escucha que ha llevado a cabo en los últimos 10 meses, y ha destacado algunas de las reformas que se han impulsado desde el Gobierno de coalición, como la reforma laboral: "Votar en contra de la reforma laboral junto al PP y Vox no es política útil, es politiqueo".

En este sentido, ha defendido una "carta de derechos" con medidas que van desde la apuesta por la transición energética hasta el refuerzo de la atención primaria o la inclusión de la salud bucodental, la óptica y la salud mental en el sistema público, pasando por un nuevo modelo de financiación autonómica que impida la competencia desleal entre territorios.

A su salida al escenario del polideportivo Magariños, donde ha tenido lugar el acto, Díaz ha estado acompañada por la alcaldesa de Barcelona y líder de los comuns, Ada Colau, la líder de Más Madrid, Mónica García, y la activista LGTBI y exdiputada autonómica del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli.

Además de Díaz y de Antonelli, han intervenido en el acto Helio Roque, creador de contenido en redes; Maite Navarro, representante del pequeño comercio; Teresa Fuentes, sindicalista de Comisione Obreras; y Gioconda Belli, escritora nicaragüense. El acto lo ha presentado Jen Herranz, creadora de contenido en redes. Según fuentes de la organización, han asistido al evento del polideportivo Magariños unas 5.000 personas, 3.000 dentro del recinto y otras 2.000 que se han quedado fuera.

Díaz ha dado las gracias a todos y cada uno de los partidos políticos que la han arropado en este acto, y ha mencionado de manera destacada a Colau, Mónica García, al ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, al alcalde de València y dirigente de Compromís, Joan Ribó, al líder de Más País, Íñigo Errejón, y la candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la ciudad, Rita Maestre, así como al líder de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde.