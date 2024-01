Yolanda Díaz critica a Podemos por tumbar el subsidio de desempleo: "Solo me afectan las cosas de la gente que quiero"

Yolanda Díaz e Irene Montero han mantenido este jueves un sonoro cruce de reproches a través de los medios de comunicación después de que Podemos tumbara con su voto en contra la reforma del subsidio de desempleo en el Congreso.

Las hostilidades entre Sumar y Podemos parecen haberse desatado definitivamente: Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha cargado sin ambages contra la formación morada este jueves en Bruselas, donde participa en una reunión informal de ministros de Empleo de la Unión Europea: "Podemos ha golpeado a los trabajadores y las trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y del Partido Popular. Hoy ya no tienen derecho al subsidio por desempleo. También han votado no a un colectivo muy importante de trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares, que hoy, con el voto en contra del PP, de Vox y de Podemos, se quedan sin subsidio".

Díaz tampoco se ha mordido la lengua cuando los periodistas le han preguntado si le ha dolido el voto en contra de la formación morada a la reforma del subsidio de desempleo. Su respuesta evidencia la enorme distancia que actualmente separa a Podemos y Sumar. "No es muy ortodoxo lo que voy a decir. A mí solamente me afectan personalmente las cosas de la gente a la que quiero", ha dicho Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo tendrá que volver a la casilla de salida y ha adelantado que convocará a los agentes sociales para negociar con ellos esa reforma del subsidio por desempleo rechazada en el Congreso, aunque ha admitido que la actual legislatura es "convulsa y muy difícil". "Va a tocar negociar mucho más", ha dicho Díaz.

Irene Montero: "Todos los votos valen lo mismo"

Precisamente a la viabilidad de la legislatura se ha referido Irene Montero, secretaria política de Podemos, en una entrevista en RNE este jueves, casi a la misma hora que Díaz hablaba en Bruselas. Sin embargo, la exministra de Igualdad ha optado por lanzar su mensaje directamente a Pedro Sánchez y al PSOE. Montero ha advertido a los socialistas de que si piensan "imponer" iniciativas al bloque progresista "las cosas no saldrán bien".

Montero ha añadido que si los socialistas apuestan "por cuidar" las relaciones y respetar a sus socios, "es posible" que la legislatura vaya bien, pero que si tratan de imponer no saldrá bien. "Es una decisión política", ha remarcado.

Tras afirmar que desde Podemos han intentado transmitir al PSOE que hay que "negociar y trabajar" con todos los grupos, ha subrayado que "en el Parlamento todos los votos valen lo mismo". "Ninguno vale más, pero ninguno vale menos", ha apostillado la dirigente morada.

Por ello, Montero ha defendido la necesidad de construir "relaciones de confianza" a medio plazo, en lugar de pensar en ir "votación a votación".

Montero ha explicado el voto en contra de Podemos para dejar claro que su negativa se debió a que el Gobierno intentó "colar un recorte" en un decreto en el que también incorporaba mejoras, de forma que proponía un "trágala" para después decir "si quieres mejoras, te tienes que comer el recorte". En concreto, Podemos rechaza el "recorte" de las pensiones a los mayores de 52 años que cobran el subsidio por desempleo.

Irene Montero: "Los votos de Podemos no avalarán nunca recortes"

En este sentido, Montero ha sido cristalina sobre la actitud de Podemos en el futuro: "Este Gobierno no puede dar elegir. Es sencillo, sin recorte lo votaremos a favor. Los votos de Podemos no avalarán nunca recortes". Montero ha advertido sobre el choque por el subsidio por desempleo que si hay quien "quiere empezar a sostener el relato" de que no hay recortes sino "ajustes" o "medidas necesarias", que lo haga, pero que a Podemos no les gustan "eufemismos ni los recortes" ni va a pasar por "esa línea roja" de respaldarlos con sus votos.

En cualquier caso, Montero ha trasladado la disposición de Podemos a apoyar un nuevo texto si se elimina.