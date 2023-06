Yolanda Díaz: "España es mucho mejor por las políticas de igualdad que hemos desplegado"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha vuelto a rechazar que vetara a Irene Montero durante las negociaciones para confeccionar las listas electorales y ha puesto en valor la gestión de la dirigente de Podemos al frente del Ministerio de Igualdad.

Durante una entrevista en la Cadena Ser realizada este martes, Díaz ha asegurado que en el acuerdo de coalición de las formaciones de izquierdas "ha habido generosidad por todas las partes". "No es nuestro estilo vetar, esto ha sido muy difícil, ha habido renuncias y de todo. Quiero poner en valor el trabajo de Irene montero, el de Alberto Garzón, el de Jaume Asens.. que, además, van a continuar en la política española. Las políticas individuales aportan poco, yo vengo de una cultura que tiene que ver con la mirada ancha", ha añadido.

La vicepresidenta segunda ha defendido la gestión de Montero en el Gobierno de coalición: "Nuestro país hoy es muchísimo mejor porque hemos ensanchado los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI... España es mucho mejor por las políticas de igualdad que hemos desplegado".

En este sentido, ha criticado tanto a Pedro Sánchez como a Alberto Núñez Feijóo por sus palabras en los últimos días respecto a la igualdad. Ha asegurado que no comparte las críticas del presidente del Gobierno a Montero y su afirmación sobre la eventual existencia de un feminismo "de confrontación" con "hombres de entre 40 y 50 años que han visto algunos discursos que han sido incómodos hacia ellos".

"No comparto estas afirmaciones y lo que ayer Pedro Sánchez ha hecho ha sido una incorrección, me refiero a lo de sus amigos. El feminismo cuestiona la sociedad, es un movimiento intelectual que camina hacia la igualdad, nos cuestiona a las mujeres y a los hombres, por esto es incómodo", ha dicho

Los "amigos" de Pedro Sánchez

La vicepresidenta ha alertado de que hay que tener "cuidado con las cosas que decimos; no hay relativismo cultural cuando hablamos de derechos humanos. El feminismo claro que interpela, yo también me cuestiono a diario la educación de mi hija, pero es un movimiento que ensancha la mirada. Hay que dejarle algunos elementos claros a esos amigos con los que hablamos".

Díaz ha sido especialmente dura con el presidente del Partido Popular por sus palabras sobre Carlos Flores, candidato de Vox a la Generalitat Valenciana el pasado 28M condenado por violencia machista; Feijóo aseguró que el dirigente ultraderechista había tenido "un divorcio duro".

"Feijóo ha legitimado sin rubor el maltrato a una mujer porque estaba divorciándose. Esto le incapacita para ser presidente el Gobierno. Ayer ha legitimado que se maltrate a las mujeres física, intelectualmente, que se ejerza la violencia porque alguien está en un proceso de separación; esto le invalida para ser presidente del país. A las mujeres nos están asesinando", ha alertado la líder de Sumar.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo también ha respondido a las declaraciones de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de hace unos días en las que aseguraba que la influencia de Unidas Podemos en las políticas económicas del Gobierno ha sido mínima durante la legislatura.

Díaz ha recordado las resistencias por parte del ala socialista del Ejecutivo a llevar a cabo la recuperación de la ultraactividad o la prevalencia de los convenios colectivos en la reforma laboral, o también las resistencias para subir el salario mínimo.

"Los gobiernos somos mancomunados, son gobiernos, no hay partes. Aquí no hay camisetas del partido. La labor es mancomunada, estoy en el corazón del núcleo económico del Gobierno y podría decir cosas que no comparto. Recuerden cuando una parte del Gobierno me decía que no se puede cambiar el convenio de empresa o la ultraactividad; he tardado 9 meses en subir el SMI...", ha defendido la líder de Sumar.

En este sentido, ha insistido en que en la actualidad no está de acuerdo con los de Pedro Sánchez en la gestión de los inflados precios de la cesta de la compra o en las políticas para tratar de proteger a las familias de los incrementos de las cuotas hipotecarias: "La gente lo está pasando mal. La gestión económica es buena, pero la crisis de inflación nos ha empobrecido", ha advertido.