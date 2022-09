Yolanda Díaz garantiza que habrá Presupuestos, pero avisa: "Es innecesario llegar al último minuto negociando"

La negociación presupuestaria entre el PSOE y Unidas Podemos ha entrado en su fase decisiva, pero todavía no hay acuerdo. En el espacio confederal se han conjurado para elevar la presión sobre su socio en el Gobierno de coalición después de que denunciaran que las conversaciones estaban paralizadas.

Este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, las dos principales líderes del espacio confederal, han avanzado algunas cuestiones sobre la negociación presupuestaria con los socialistas. Ambos partidos se han reunido este mismo miércoles para seguir avanzado esta cuestión.

En una entrevista en La Noche en 24h de TVE, Díaz ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y ha garantizado que "habrá presupuestos", pero también ha avisado a los de Pedro Sánchez de que "es innecesario llegar al último minuto negociando". "Se ha avanzado, hemos avanzado, pero falta. Por supuesto que va a haber presupuestos, pero la negociación no está cerrada", ha dicho.

La vicepresidenta segunda ha insistido en que hay diferencias importantes en materia fiscal, pero también en cuestiones como la ley de vivienda: "En vivienda tenemos una ley que tiene que ver la luz de una vez por todas, es u problema fundamental; este asunto es como el salario mínimo, un problema grave en nuestro país", ha insistido.

Mientras la vicepresidenta se encontraba en el plató de RTVE, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, era entrevistada en la Cadena SER. Comparte diagnóstico con Díaz sobre la negociación presupuestaria que mantienen las dos partes del Gobierno de coalición. "Seguimos sentados, no nos vamos a levantar de la mesa hasta que haya un acuerdo", ha asegurado Belarra, que ha advertido de que "necesitamos estos presupuestos porque la situación es muy diferente a la del año pasado".

Para la líder de Podemos, una ampliación de la ley de vivienda es relevante y, para ello, ha avisado la ministra, trabaja junto al resto de izquierdas para apretar al PSOE: "Necesitamos los votos de la mayoría progresista y plurinacional". "La regulación de vivienda tiene un poso muy fuerte y desequilibrar la balanza en favor de los hipotecados e inquilinos no está resultando muy sencillo", ha relatado, recordando: "Hace cuatro años que pacté con María Jesús Montero la regulación de los precios de los alquileres".

En materia fiscal, la joya de la corona de la negociación y el gran debate político de los últimos días, Belarra ha dejado entrever que habrá noticias interesantes en los próximos días. "Podemos apuesta por subir las rentas al capital", ha recordado la secretaria general morada, que rechaza la rebaja impositiva anunciada por Ximo Puig, el president de la Generalitat valenciana, esta semana: "No podemos permitirnos entrar a debatir sobre bajadas de impuestos, los ricos no pagan lo que les corresponde, si no, es fácil enredarse en el debate del PP", ha advertido.

La ministra también ha hecho referencia al gasto militar, otra de las disputas con el PSOE: "Seguimos en la posición de que España no necesita más aviones de combate. Eso ayudaría a que haya números en el Congreso", ha declarado, antes de pasar a responder preguntas sobre la situación interna del espacio Unidas Podemos. "Nos equivocaríamos si nos dedicamos el próximo año a hablar sobre cómo se va a presentar la izquierda a las próximas elecciones", ha valorado, añadiendo: "Vamos a trabajar con Sumar como aliado electoral".