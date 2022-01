Yolanda Díaz: "No me puedo creer que alguien piense que defender las macrogranjas le dé votos"

Yolanda Díaz ha vuelto a respaldar a Alberto Garzón tras la polémica por los bulos surgidos después de las palabras del ministro de Consumo sobre la ganadería intensiva. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha asegurado que "no todo vale en política ni todo da réditos electorales" y ha declarado que no se "puede creer que alguien piense que defender las macrogranjas le dé votos".

"Un poco de paz, no hagamos tanto ruido", ha insistido Díaz en una entrevista en el programa Buenismo bien de la Cadena Ser. La vicepresidenta ha aprovechado también para repetir el mismo mensaje que ya lanzó tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no cerró filas en torno a Garzón. "Es importante cuidarnos en general y cuidar la coalición. Las cosas se deben hacer con cierto cuidado y cierto cariño", ha dicho Díaz.

Preguntada asimismo por si los ataques a Garzón se deben a que se trata de un "ministro débil", la ministra ha sido contundente: "Garzón no es nada débil. Te invito a que hagamos hemeroteca y veamos qué hizo cada cual". En la entrevista, Díaz además ha recordado que el Gobierno ya defendía la ganadería extensiva antes de las palabras del titular de Consumo y ha dicho sobre el sector y los bulos:

"Es más que el bulo, es dañar y, sobre todo, es no poner el interés general por encima de todas las cosas. No hay nada más sagrado que la salud pública. Son temas delicados que se abordan con cierta ligereza. Los ganaderos y ganaderas son un sector fundamental, necesitamos que este sector sea clave. Además tiene que modernizarse, como todo, tiene que innovar y, además, en la medida de lo posible, tiene que ser sostenible, como todo. El Gobierno defiende esto. No sé dónde está el debate".

Yolanda Díaz: "Este Gobierno hace cosas chulísimas y no somos capaces de comunicarlas"

En la entrevista, Díaz también ha sido cuestionada por la reforma laboral y se ha mostrado confiada en superar el trámite parlamentario. La ministra ha recordado que en la negociación con los agentes sociales se mantuvo al tanto a las formaciones políticas que apoyaron al bloque de investidura, tanto en julio como a finales de diciembre, cuando se cerró el acuerdo de la reforma.

En este sentido, le han preguntado a la vicepresidenta si la reforma laboral es intocable, tal como exigía la patronal, a lo que Díaz ha respondido que no debe llevarse al límite las negociaciones en el trámite parlamentario. "Yo no llevo nunca una votación al límite. De todos los acuerdos que se han hecho y que planteamos desde el Gobierno y desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ni nunca fui al límite en una votación, ni siquiera en la ley 'rider'", ha señalado.

Por otra parte, Díaz ha manifestado que si bien la reforma laboral es un "cambio de paradigma" que incluso el ámbito académico en su parte de izquierda ha valorado, esta "no se ha vendido lo suficientemente bien". "Este Gobierno hace cosas chulísimas y no somos capaces de comunicarlas", ha remarcado la vicepresidenta. No obstante, Díaz considera que la gente valora la reforma y piensa que hay "una ruptura entre el mundo metapolítico y la gente trabajadora".