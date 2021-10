Yolanda Díaz pide un debate en el seno del Gobierno para delimitar el contenido de la reforma laboral

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha movido ficha en el conflicto suscitado en el seno del Ejecutivo de coalición a cuenta de la reforma laboral. Si el foco se estaba poniendo en los últimos días en quién va a liderar y a abanderar los cambios normativos en el mercado y las relaciones laborales, Díaz ha querido dejar claro que el conflicto no es metodológico, sino " de contenido", y ha avanzado que este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, ha pedido que se suscite un debate "para delimitar el contenido de la reforma laboral".

La titular de Trabajo ya había asegurado el lunes, antes de la reunión de la mesa de coordinación entre el PSOE y Unidas Podemos, que había una parte del Gobierno que no quería cambiar el marco de relaciones laborales que hay en la actualidad, un marco fijado por el decreto aprobado por el Gobierno del PP en 2012 en esta materia.

Este martes, desde Roma y tras un encuentro con su homólogo italiano, Andrea Orlando, la vicepresidenta segunda ha instado a los socialistas a centrar el debate en los contenidos y ha rechazado que exista un debate "metodológico" en el seno de la coalición.

"Una vez veamos las diferencias, podremos avanzar. Hay que ver los contenidos ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la discrepancia?", se ha preguntado la ministra de Trabajo, que también se ha mostrado sorprendida cuando ha recordado que "pensaba que esto estaba resuelto"; "de hecho, hemos tenido este debate en dos ocasiones y antes de mandar a Bruselas el componente 23, pero a la vista de que no es así, si hay que volver a abrirlo, se abre".

Díaz ha insistido en que "a los trabajadores españoles no les importa la metodología, lo que quieren saber es si vamos a acabar con la precariedad laboral, si el convenio de empresa va a dejar de ser el preferente sobre las distintas modalidades, si la ultraactividad va a volver al estatu quo anterior o no; queremos abordar el alcance y perímetro de los contenidos de la reforma laboral".

Pese a todo, la vicepresidenta ha asegurado que la coalición goza de buena salud y ha reafirmado su compromiso "personal" con el Gobierno: "Voy a trabajar siempre para que no gobierne en mi país la extrema derecha. No hay riesgo (de ruptura)", aunque "es verdad que este debate no estaba previsto en este momento", ha concluido.