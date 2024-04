Yolanda Díaz pide un "tsunami democrático frente a la derecha" en Catalunya con el voto a Albiach

La candidata de Comuns Sumar para las elecciones al Parlament, Jéssica Albiach, ha llamado al voto "útil" para "blindar los servicios públicos", para "defender el Gobierno progresista", para "seguir avanzando en derechos" y para "alejar a Puigdemont de la Generalitat". Así lo ha expresado este domingo durante un acto en el recinto de La Farga de l'Hospitalet del Llobregat, mostrando músculo y acompañada de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.



Frente a unas 300 personas, Albiach ha admitido que, aunque no esperaban estas elecciones, "están más fuertes que nunca", con "propuestas decididas" para abrir "un nuevo capítulo feminista, con economía verde y con vivienda para todo el mundo". "Esta campaña no va de Aragonès, Illa o Puigdemont, va de la ciudadanía que no puede esperar a un Govern que lo defienda", ha afirmado.

La cabeza de lista para el 12M ha cargado especialmente contra Junts, asegurando que Comuns Sumar es la única formación de izquierdas que se niega a pactar con "la refundación de Convergencia". "Nosotros sabemos poner el país por delante del partido y sabemos priorizar Catalunya frente a los intereses de los lobbies económicos y la agenda de Fomento", ha dicho, y ha añadido que "la derecha, aunque se vista de seda, derecha se queda".

En esta línea, Albiach ha mandado un mensaje contundente a Puigdemont, respondiendo a los reproches de Junts a la preocupación de los comuns por el Estado: "Puigdemont dice que no nos tenemos que preocupar por el Gobierno. ¿Qué se ha creído? ¿Que los catalanes no notamos la diferencia entre tener un gobierno de coalición progresista o uno fascista? ¿Que es lo mismo tener a Yolanda Díaz o a Abascal?".

Por su parte, Yolanda Díaz ha mostrado todo su apoyo a su candidata a la presidencia y a su proyecto de gobernanza: "Jéssica Albiach y los Comuns son la cara y la inteligencia para decirle a Catalunya que lo mejor está por venir. La Catalunya que lo va a cambiar todo, eso es Jéssica Albiach. Ella va a representar el futuro de las mujeres de esta tierra".

Combatir la ola reaccionaria ganando derechos

Yolanda Díaz ha asegurado que la "ola reaccionaria" no es nueva, sino que "viene de los tiempos de Aznar" y que los catalanes tienen la oportunidad de convertir esta campaña en un "tsunami democrático" que haga frente a la derecha y al fascismo. "Tenemos más fuerza que nunca", ha dicho, mientras llamaba a la movilización y lanzaba dardos contra el Partido Popular. "¿Conocéis alguna propuesta del PP? ¡La mentira! No les importa la vida de la gente. Salgamos a votar y defendamos la democracia", ha añadido.



En esta línea, y en relación con el anuncio inesperado de Sánchez y las dudas sobre su futuro político, Urtasun ha señalado que la "política debe ser humana", que "entiende" y "respeta" su situación y que "ocurra lo que ocurra Yolanda Díaz seguirá aplicando el mandato de las urnas".

Según el ministro de Cultura, "si los reaccionarios quieren tumbar gobiernos escogidos democráticamente con lawfare, la respuesta que debemos dar los catalanes es que no solo habrá un gobierno de izquierdas, sino que habrá dos, uno en España y otro en Catalunya".

En el acto de este domingo en l'Hospitalet también han intervenido los miembros de la candidatura por Barcelona, Andrés García Berrio y Núria Lozano.