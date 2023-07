Yolanda Díaz reclama una movilización feminista contra las "derechas cavernícolas"

Bajo el eslogan Feminismo para Sumar, Yolanda Díaz, convoca a representantes feministas y del colectivo trans para recordar lo que las mujeres y este país se juegan el 23 de julio. Con la actriz Anabel Alonso de telonera y presentadora del acto y tras unos segundos de protesta por la media hora de retraso en comenzar el evento, Díaz ha sido recibida al grito de "presidenta".

La líder de Sumar y candidata a la Presidencia del Gobierno ha participado en el acto junto a Clara Serra, Elizabeth Duval, Mafe Carrascal y Carolina Elías. Un elenco feminista que ha arropado a Díaz y que ha coincidido en recordar lo que se juega España si PP y Vox forman un gobierno de coalición tras las elecciones generales.

Así, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha recordado a un público entregado que se pone "al frente de todos vosotros por una razón, creo que el 23 de julio nos jugamos muchas cosas: el futuro, las libertades".

"Mi hija está ahí y quiero que viva en un país libre", ha dicho Díaz

A pocos metros de ella, la hija de Díaz seguía su intervención. La candidata le ha dedicado unas palabras: "Mi hija está ahí y quiero que viva en un país libre, que sea lo que quiera y quiera a quien quiera y como quiera, y esto nos jugamos".

"Derogar no es un verbo"

Yolanda Díaz recuerda que "derogar leyes no es un verbo, es derogar parte de nuestras vidas". Así justifica su paso adelante en estas elecciones "para seguir sumando libertades".

A su lado, Clara Serra reivindica un feminismo que sume y que "tiene que representar la apuesta por la pluralidad, el debate y la discusión".

Anabel Alonso también ha querido aportar su granito de arena en el acto de campaña, en el que ha recordado que en Vox "nos tienen a las mujeres entre ceja y ceja", al mismo tiempo que ha mostrado su preocupación porque la ultraderecha tiene el apoyo de una buena parte de la sociedad española.

Ha lamentado la actriz de Amar en Tiempos Revueltos que "haya tanta gente que respalde al PP y a la ultraderecha, cuando nos quieren llevar a los años más oscuros del siglo XX".

El feminismo no está en guerra

"Los matices son clave cuando no hay divisiones"

La candidata ha dejado claro que "el feminismo no está en guerra con nadie". A su juicio, "lo que hacemos es ganar libertades y cuando avanzamos lo hacemos porque no vamos divididas". Ha dicho que son la derecha y la ultraderecha las que "nos quieren dividir", y ha defendido los matices, "que son clave, pero cuando no hay divisiones".

Abascal tiene miedo –dice– "por eso plantea esta guerra de sexos". Díaz insiste en que "es un planteamiento que no es real".

La "trampa" de la derecha

Diaz ha pedido al movimiento no caer en "la trampa de la derecha", que consiste en buscar la división. "Que se dividan ellos", ha clamado Díaz, momento en el que ha recibido una de las mayores ovaciones de la tarde.

Díaz ha advertido sobre la "posibilidad real" de que se derogue el matrimonio igualitario

"El feminismo no está en guerra contra nadie, a pesar de la insistencia del señor Abascal en decirlo cada día y convertir el feminismo en una guerra de sexos", añadía la candidata a la Presidencia del Gobierno. Ha censurado el "modelo hegemónico de masculinidad que quiere la extrema derecha", que consistente en el "matonismo", y que no hace sino "conducir al sufrimiento" a los propios hombres que lo practican.

"Estamos ganando libertades las mujeres y los hombres", ha seguido Díaz, apelando además a los "hombres que también se suman a las libertades" y "combaten el machismo en nuestro país, que combaten la homofobia". "Vamos a seguir ensanchando derechos con esos hombres", ha subrayado.

La líder de Sumar ha advertido también de que existe una posibilidad real de que "se derogue la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo". Eso "puede pasar hoy en España", porque lo "están diciendo las derechas cavernícolas; quieren acabar con la ley trans, o el derecho del acceso al aborto", enfatizaba.



"Mujer peligrosa"

Anabel Alonso ha recordado que Abascal, el presidente de Vox, definió a Yolanda Díaz como una "mujer peligrosa". En el momento mitinero de la actriz ha afirmado: "Les va a costar mucho callarnos la boca y bajarnos los brazos". Díaz ha garantizado que "estamos con más fortaleza y esperanza que nunca".

Por su parte, uno de los últimos fichajes de Sumar, Elizabeth Duval, filósofa y escritora, portavoz de feminismos y derechos LGTBI+ del nuevo partido que lidera Díaz, ha definido el feminismo como "el movimiento que se puede hacer cargo de que vivamos vidas mejores".

Las ponentes han coincidido también en afirmar: "Nos unimos para seguir planteando propuestas para mejorar la vida de la gente". El feminismo es futuro para mujeres y hombres, explicaba Carolina Elías, concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento, quien insistía que para "tener a las trabajadoras en primer plano, la clave es sumar, sumar y más sumar".