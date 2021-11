Yolanda Díaz, sobre la reforma laboral: "La imagen que ha dado el Gobierno no es buena, por eso he pedido disculpas"

A Yolanda Díaz no le ha gustado "la imagen" que ha dado el Gobierno de coalición con la batalla interna sobre el alcance de la reforma laboral que se ha dado en las últimas semanas entre el PSOE y Unidas Podemos. Así lo ha manifestado la vicepresidenta segunda este miércoles, durante una entrevista en La Sexta.

"La imagen que ha dado el Gobierno no es buena, y por eso he pedido disculpas. Yo siempre he trabajado en absoluto silencio. No es manera de hacer las cosas, sobre todo en una mesa que necesita silencio. Esa mesa necesita tranquilidad y cualquier debate que genere ruido altera sus contenidos", ha dicho la vicepresidenta.

Más allá de la bronca en el seno del Ejecutivo, un debate y un conflicto que considera "zanjados", Díaz se ha referido a las cuestiones fundamentales que a su juicio tiene que incluir esta reforma que, ha vuelto a precisar, "va a ir más allá" de la simple derogación de la norma aprobada por el PP en el año 2012.

En este sentido, ha asegurado que está "convencida" de que "hay margen" para un acuerdo que incluya a todas las partes, tanto a las patronales como a los sindicatos. Ha recordado que la reforma "no va a tocar el despido" de manera directa, aunque la implantación de los ERTE, por ejemplo, está pensada precisamente para que la "flexibilidad interna" sea una alternativa al despido en momentos económicos delicados.

Aunque no ha querido detallar muchas cuestiones técnicas sobre los avances de la mesa de diálogo social que aborda esta cuestión (y que negocia desde el mes de marzo), sí que se ha referido de manera concreta a aspectos que para el Ministerio de Trabajo son fundamentales: la reducción de la temporalidad, la simplificación contractual y el reequilibrio de las fuerzas en la negociación colectiva.

Díaz ha apostado abiertamente por hacer del contrato "estable" (el indefinido) la modalidad contractual más habitual, de manera que los contratos temporales sean una excepción siempre sujeta a la "causalidad" (es decir, que para formalizarlos haya que justificar por qué es necesario acudir a la modalidad temporal y no la indefinida).

"Yo no tengo partido"

La vicepresidenta también ha hablado directamente, como en otras ocasiones, del contrato fijo discontinuo como una solución para dar estabilidad a los trabajadores que desarrollan su actividad en sectores estacionales (como la hostelería). Este contrato garantizaría, por ejemplo, que si en un sector estacional un negocio cesa su actividad durante un tiempo, se volverá a contratar al mismo trabajador cuando ésta se reanude (algo que no sucede con otras modalidades, como el contrato de obra y servicio).

La titular de Trabajo ha avanzado que se está buscando una "reforma equilibrada" que no sea "agresiva como la del PP en 2012", y no ha descartado que pueda hacerse por fases si eso favorece el acuerdo entre todas las partes. "Si las partes quieren acuerdo, va a haber acuerdo", ha dicho.

También se ha referido al "proyecto de país" que quiere construir y a su rol en la política en los próximos años. Ha rehusado de nuevo despejar la incógnita sobre si va a ser candidata en las próximas elecciones generales (previstas, de momento, para 2023) porque, según ha explicado, "no estoy en esto; si yo quisiera presentarme, lo diría".

Ha hablado también la vicepresidenta sobre el "proceso de diálogo con la sociedad" sobre el que quiere sustentar ese proyecto para tratar de cerrar la brecha entre "la gente y los representantes públicos". "Tengo un debate con mi propio padre; hay gente que piensa que esto solo se puede hacer con un partido detrás. Yo no tengo partido", ha concluido.