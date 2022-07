Zamora se planta ante Mañueco por los incendios: dos muertes, 150 millones de euros y un daño ecológico irreparable

Zamora ha perdido su Sierra de la Culebra y el bosque de la comarca de Tábara y el Valle de Tera. En total, más de 60.000 hectáreas de parque natural, pasto, campos agrícolas e incluso partes de municipios, que suponen una superficie cuatro veces más grande que la propia isla de La Palma entera, que fuera protagonista por la erupción de su volcán en todos los medios de comunicación el pasado mes de septiembre.

El daño ecológico es irreparable, pero esto nunca fue una prioridad para los populares en Castilla y León. Las pérdidas económicas, según han asegurado miembros de la asociación 'La Culebra no se calla' a Público han superado los 150 millones de euros y éstas ya preocupan más al equipo de Mañueco (PP) y García-Gallardo (Vox) porque generan un importante malestar y les obligan hasta a entrar por la puerta de atrás al funeral de los fallecidos en los incendios.

Con esta situación de fondo, se han celebrado protestas durante toda la semana por la comunidad autónoma, pero Zamora se ha llevado la palma y se ha echado a la calle este jueves día 28 ante una pésima gestión que ha provocado un desastre sin precedentes para su tierra.

Los manifestantes, que superaron las 3.000 personas procedentes de las zonas de Sierra de la Culebra, Tábara y Tierra de Alba clamaron por "un cambio radical en las políticas que gestionan nuestros montes y nuestros espacios naturales protegidos", según leyeron en un comunicado.

Movilizados incluso en autobuses, los manifestantes en la capital zamorana recordaron que en esta época los incendios ya no solo se pueden apagar con agua, por lo que "es urgente que la campaña de incendios se base en la prevención y no en la extinción", aseguraron señalando a Suárez-Quiñones.

Entrevista con el consejero Suárez-Quiñones.

El pasado 21 de junio se produjo otra concentración multitudinaria en Zamora, que superó las 5.000 personas y en la que también se defendió el trabajo de los bomberos y se criticó con dureza el del consejero popular de Medio Ambiente y el del presidente de la Junta, Fernández Mañueco.

La asociación 'La Culebra no se calla' ha reconocido a Público que de momento no organizarán más manifestaciones a corto plazo para "no saturar a la gente". Sin embargo, no van a parar hasta que se depuren responsabilidades con diferentes iniciativas. De momento, ya han solicitado por escrito que les reciba el consejero Suárez-Quiñones, la subdelegada del Gobierno en Castilla y León, el jefe de servicio de la reserva y el director general de Turismo de la Junta.

Fernández pide dimisiones

Por otro lado, el coordinador general de Podemos Castilla y León y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, Pablo Fernández, ha afirmado en una rueda de prensa ofrecida este viernes que la gestión del Gobierno de la comunidad respecto a los incendios forestales ha sido "catastrófica, calamitosa y terrible".

Fernández ha lamentado que PP y Vox hayan "rechazado las propuestas de mejorar desde lo público un operativo antiincendios que está totalmente desfasado, con medios insuficientes, con una paupérrima inversión y una deficiente gestión", como también quedó claro en la reunión del presidente Pedro Sánchez con Mañueco en Moncloa.

De este modo, Pablo Fernández ha expuesto la "necesidad imperiosa e ineludible de la dimisión del consejero Suárez-Quiñones, un consejero achicharrado por su incompetencia, que se ha permitido manifestar que mantener un operativo de incendios durante todo el año es un despilfarro y que ha tenido la desfachatez de echar la culpa de los incendios a los ecologistas".

En cuanto a Mañueco, el representante de Unidas Podemos ha asegurado que "está ligando su destino a Quiñones al mantenerle en el cargo".