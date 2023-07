Zapatero critica que pregunten a Sánchez más por el Falcon que por su gestión

José Luis Rodríguez Zapatero ha animado a Pedro Sánchez, jefe del Gobierno de coalición y líder del PSOE, a "confrontar" ideas en el "nuevo modelo" de "entrevista-debate". El expresidente ha lamentado que los medios de comunicación pregunten a su sucesor más por los pactos con EH Bildu y ERC o por el Falcon, que por la gestión económica del país.

En unas declaraciones en la Cadena Ser, Zapatero ha expresado que considera "extraño" que en las entrevistas que Sánchez está haciendo en esta precampaña electoral no se debata de "economía, ni de empleo ni de temas como la inflación" y "hablen todas de pactos y del Falcon".

"Entonces uno llega a una conclusión. Sí, en efecto, hay que hablar mucho más, hay que estar en todos los sitios y combatir, afirmar y explicar", ha añadido.

En su opinión, Sánchez quizá no ha concedido hasta ahora entrevistas a determinados medios "para no confrontar" y asegura que entiende esa postura porque a él también le ha pasado.

"Es un nuevo modelo, es una entrevista-debate. No es siempre agradable ir a confrontar porque ya lo haces en el Parlamento. Parece que ese es el nuevo marco", ha señalado.

Por otro lado, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que trate con "respeto" al PSOE, después de que haya dicho que llamará a Sánchez o a sus barones socialistas para que le dejen gobernar si gana las elecciones generales del 23 de julio.

"Me ha parecido ya la gota que ha colmado vaso, que diga que va a llamar a los barones. A ver cómo coge el teléfono el señor Feijóo y llama a Guillermo Fernández Vara para decirle 'oye mira, tienes que hacer lo que nosotros aquí (en Extremadura) te hemos hecho en contra'", ha reclamado.

Zapatero ha reafirmado además su compromiso con Sánchez, a quien está apoyando en esta precampaña y campaña electoral por "lealtad" y "convicción", y con el ánimo de "defenderlo" tras la "infamia" del PP sobre ETA y EH Bildu.

"No me parece extraño; es más, yo seré muy feliz el día que Pedro Sánchez no se presente y haya otro presidente socialista que también haga esa tarea. Creo que eso da solidez, coherencia, envergadura a un proyecto político que no es ni coyuntural ni de un nombre o un apellido, que es de unas grandes ideas", ha señalado en referencia al PSOE.