Zapatero dice que el espionaje del BBVA debe tener consecuencias "a todos los niveles"

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, no ocultó su enfado por es espionaje de BBVA durante su mandato y pidió que se asuman responsabilidades al más alto nivel. "Me he sentido estupefacto, preocupado e indignado. Esto debe tener consecuencias a todos los niveles y abrir un debate sobre nuestras grandes corporaciones y que también lo abra el Banco Central Europeo", afirmó.

Zapatero, que participó en un coloquio con motivo del 30º aniversario de la agencia de noticias Servimedia, indicó que él creía haber visto muchas cosas durante su etapa de Gobierno, "pero esto es un hecho muy grave. Era lo último que hubiera pensado. El sector privado debe comportarse con las reglas de unas sociedad democrática y con decencia", dijo.

El coloquio dio para más temas, y Zapatero habló abiertamente de la crisis de Podemos, de lo ocurrido en Andalucía ,de los Presupuestos, de la posición del PP y, como no, de Catalunya. Es lo que tiene "no tener responsabilidad, pero sí cierta influencia", como dijo.

Sobre la crisis interna del partido morado, el ex presidente "deseó" que Unidos Podemos la supere, y aseguró que no le gusta que "haya división" en esta formación política. Eso sí, recordó que cuando conoció a Pablo Iglesia e ïñigo Errejón, ya les dijo que ellos habían venido a cambiar la democracia, pero la democracia les iba a cambiar a ellos, y, según su opinión, así ha sido.

Zapatero dijo que él no es quién para invitar a Errejón a entrar en el PSOE, pero sí dijo que él sigue creyendo que la socialdemocracia es la única alternativa progresista y cree que el dirigente de Podemos "se reconocería en ella".

También apuntó que, pese a lo ocurrido el pasado martes en el pleno con la votación del decreto sobre el alquiler, el líder socialista cree que seguirá el acuerdo alcanzado con el Gobierno. "El PSOE y Podemos se pueden entender con una cierta coherencia y lealtad".

Sobre los Presupuestos, el ex presiente lo calificó de buenos y pidió a los partidos nacionalistas/independentitas -como los quiso denominar- que tengan "la valentía y el compromiso" de apoyar "unos buenos" Presupuestos. En su opinión, "sería una buena señal para España y para las perspectivas de empezar a afrontar una vía cada vez más intensa de diálogo con Catalunya", manifestó.

El problema de Catalunya va para tiempo

En cuanto a la situación de Catalunya, Zapatero pidió a PP y Ciudadanos que apoyaran al Gobierno de España, "porque estos es un problema de Estado y heredado". Dirigiéndose fundamentalmente al líder del PP, Pablo Casado, le pidió que piense un poco más en el interés general, "porque aunque ganase, el problema de Cataluinya va para tiempo y es de todos", dijo.

Finalmente, se refirió al resultado en Andalucía y dijo que le consta que no va a darse ningún enfrentamiento entre el PSOE federal y el PSOE-A. Por el contrario, dijo que se deben unir fuerzas porque el PSOE tiene "una oportunidad muy clara para demostrar lo que es una alternativa al centro derecha". No obstante, si pidió que hubiera una "reflexión compartida" para recuperar el terreno político perdido en Andalucía.