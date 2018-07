Zapatero pide a Podemos y nacionalistas que apoyen el Gobierno y no frustren la ilusión 

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reapareció este sábado en el acto del PSOE de la fiesta de la Rosa en León -hacía muchos meses que no participaba en un acto del partido-, para pedir públicamente a Unidos Podemos y los partidos nacionalistas que apoyen al Gobierno y no frustren la ilusión que, en su opinión, se ha creado en la ciudadanía progresista.

Zapatero, que se mostró un ferviente defensor de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, recordó lo ocurrido en el pleno del pasado viernes y dijo que los partidos que apoyaron la moción de censura se equivocan en sus posicionamientos políticos, "porque al debilitar al Gobierno, se debilitan ellos mismos", afirmó.

El ex presidente se mostró convencido de que la gran mayoría progresista quiere que haya colaboración, "para hacer lo que dijeron, recuperar la memoria histórica y conseguir avances sociales, luchar por la igualdad. Y esa mayoría progresista y las mujeres están ilusionadas en que eso se haga", afirmó.

Zapatero puso en valor varias de las actuaciones del Ejecutivo, especialmente la subida de becas o la decisión de hacerse cargo del barco de inmigrantes que rechazó Italia, pero destacó sobre todo el posicionamiento del Ejecutivo en materia de memoria histórica. "Y quiero agradecer y apoyar al Gobierno en su determinación en favor de dar un paso adelante firme para el reconocimiento de la memoria histórica de este país", afirmó.

Antes de Zapatero, intervino en el acto el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien arremetió con dureza contra PP y Ciudadanos por oponerse a la senda de estabilidad fijada por el Gobierno.

Ábalos dijo que es sintomático que los defensores de una senda de estabilidad no aprueben una senda de estabilidad acordada con Europa, lo que achacó exclusivamente a motivos partidarios y electorales, para llegar a decir: "En fin, perdónalos, porque no saben lo que hacen", lo que provocó una gran carcajada general.

Ábalos indicó, no obstante, que lo ocurrido en el pleno del viernes no preocupa especialmente al Gobierno, "ni nos decepciona, ni nos desmoraliza, sino que nos reafirma más y vamos a seguir gobernando", aseguró.

En este aspecto, Ábalos recordó que el último Consejo de Ministros ha aprobado ampliar las becas, universalizar la Sanidad, un plan por el trabajo digno y la mayor oferta de empleo público en años, "y vamos a seguir con nuestro propósito de sacar adelante un proyecto de transformación social que este país necesita", dijo.

El "número tres" del PSOE no contempla en el horizonte un adelanto electoral porque, aseguró, el Gobierno tiene "fuerzas y ganas de cambiar este país. Y añadió: "Estamos mucho mejor de lo que nos creemos".