Frente a la virulencia de las cargas policiales del 1-O, el exministro del Interior de la época opta por repetir que los más de 6.000 policías y guardias civiles enviados a Catalunya a finales de septiembre de 2017 iban "en auxilio" de los Mossos d'Esquadra.

Juan Ignacio Zoido, hoy diputado en el Congreso, ha comparecido este jueves ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, responsable de juzgar el procés, para defender la labor de los agentes, y para incidir en que, si no pudieron evitar las votaciones en varios colegios en la jornada del referéndum, fue porque los Mossos d'Esquadra "no se vieron ese día, por lo que me dicen". Los policías y guardias civiles, según su relato, sólo tenían previsto intervenir salvo "ineficiencia, ineficacia o imposibilidad" de actuación de los Mossos.

El máximo responsable de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reconoce que ni siquiera sabe "en cuántos colegios" se dio esta situación de supuesta ausencia, si bien responsabiliza de la violencia desatada por los operativos policiales bajo su mando a los propios Mossos, pero también a la Generalitat.

Zoido culpa a la Generalitat de la violencia desatada por los policías el 1-O: "¿Qué hubiese sucedido si no se hubiese alentado ese referéndum ilegal"

Según su relato, los agentes intervinieron porque los policías catalanes no habían actuado "prácticamente en ningún colegio", que el dispositivo desplegado era "totalmente insuficiente", y que debieron retirarse de los colegios por la falta de apoyo: "No había Mossos que pudieran tomar un posible relevo".

En segundo lugar, y en lo que respecta a la Generalitat, Zoido sigue la estela del expresidente y la exvicepresidenta del Gobierno, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, para descargarse de toda responsabilidad: ​"A veces he pensado qué hubiera ocurrido si no se hubiese alentado, si no se hubiese facilitado que se celebrara ese referéndum ilegal". "Qué hubiese sucedido" si, "en lugar de los 6.000 y algo o 7.000, hubiese estado el número de Mossos que se suele establecer. Hubiera sido totalmente distinto", apostillaba.



A preguntas del abogado Xavier Melero, defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn, Zoido ha repetido el guión mantenido hasta la fecha, para asegurar que la actuación de los agentes fue "proporcionada, dadas las circunstancias". Los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil criticaron, además, su hacinamiento en dos barcos, uno de ellos el Moby Dada, popularmente conocido como Piolín, por las imágenes de este y otros personajes de dibujos animados que lucía en su casco.





