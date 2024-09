El 061 Salut Respon atén prop de 5.000 persones sordes en llengua de signes en els últims tres anys

A través de l'aplicació mòbil i de videotrucades, el 061 Salut Respon ha atès prop de 5.000 persones sordes en llengua de signes en els últims tres anys. Això implica que des del març de 2021 el percentatge d'atenció als usuaris amb aquestes necessitats específiques ha augmentat un 119,77%.

En el marc del Dia Internacional de la Llengua de Signes, el Departament de Salut ha destacat la consolidació de l'app 061 Salut Respon, que ha crescut ràpidament des de la seva implementació: durant el 2021 es van dur a terme 723 atencions sanitàries en llengua de signes, una xifra que va augmentar fins a 1.040 el 2022 i fins a 1.604 el 2023. Fins a mitjans de setembre de 2024 s'han registrat 1.589 casos.

Avui se celebra el Dia Internacional de la Llengua de Signes. El 📞061 Salut Respon ha consolidat l'atenció sanitària en llengua de signes amb la seva aplicació mòbil on, a través d’una videotrucada, pot resoldre les consultes de salut de les persones sordes, 24h/365d.



👉🏾 S'han… pic.twitter.com/whm8xv41c3 — SEM. Generalitat (@semgencat) September 23, 2024

Per al Departament, aquest "increment continu" no només indica "una major conscienciació i accés a serveis adaptats, sinó que també reflecteix la confiança que les persones sordes han dipositat en el 061 Salut Respon". De fet, argumenta que la capacitat d'un intèrpret per gestionar consultes urgents i actuar com a transmissor entre els professionals sanitaris i pacients és "fonamental" per garantir una atenció sanitària adequada.

"Estem compromesos a garantir que totes les persones, independentment de les seves capacitats auditives, tinguin accés a serveix sanitaris de qualitat. La consolidació de l'ús de l'app 061 Salut Respòn per part de les persones sordes és una evidència de la facilitat i usabilitat d'aquest accés, el que fa que hagin integrat que és una eina clau en el seu dia a dia", explica Catalina Serra, Cap del 061 Salut Respon.

Com un funciona la videotrucada a través del 061?

Les gairebé 35.000 persones amb discapacitat auditiva a Catalunya es poden beneficiar d'aquest servei. L'intèrpret en llengua de signes es connecta amb un tècnic, infermer o metge del 061 per comunicar la sol·licitud i actuar com a intermediari. L'accés és molt senzill i està ben senyalitzat a l'app, seleccionant l'opció de "llengua de signes", que pot ser en català o castella.