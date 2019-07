Agents de la Guàrdia Civil s'han presentat de nou a diversos departaments de la Generalitat a la recerca d'expedients administratius relacionats amb l'organització del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017, per ordre de la jutge que investiga sobre l'organització d'aquella consulta.



Segons que han informat fonts pròximes al cas, els agents tenen ordre de requerir documentació relativa a l'1-O als departaments d'Acció Exterior,Presidència, Relacions Institucionals i Transparència; Treball, Afers Socials i Famílies, així com a la Intervenció General i el Gabinet Jurídic Central.



La mateixa magistrada, del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, va acordar reclamar expedients administratius com el de la contractació de l'evolutiu de l'aplicació del registre de catalans a l'exterior, o el de la contractació de l'evolutiu de l'aplicació 'Connecta't al voluntariat'. Amb aquests expedients la Fiscalia encara pretén demostrar, a banda del que s'ha jutjat al Suprem, la utilització de fons públics per finançar el referèndum.

Al Departament de Presidència reclama set expedients relatius a la contractació de la publicitat del Registre de Catalans en l'exterior i de l'anunci del 1-O, així com de la distribució postal encarregada a l'empresa Unipost i de l'adjudicació dels projectes de reforma del CTTI, on ja es van realitzar diferents escorcolls.



Al departament d'Acció Exterior, segons fonts consultades per l'agència EFE, la Guàrdia Civil busca factures d'hipotètics pagaments de la delegació del Govern a Ginebra a The Hague Center for Strategic Studies (HCSS), que la jutge sospita correspon a les despeses de trasllat i allotjament dels observadors internacionals del 1-O.

I al Gabinet Jurídic Central, la Guàrdia Civil intenta fer-se amb una còpia de resolucions signades per qui va ser secretari de Presidència, Josep Maria Jové, amb els nomenaments dels responsables del Registre de Participació en Consultes Populars.



La jutge també va citar a declarar com investigat al delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Suïssa, Manuel Manonelles, pel divendres 19 de juliol a les 10 hores.

Per aquest dia també estan citats a declarar altres processats a la mateixa causa: Aleix Villatoro, Marta Garsaball i Rosa Vidal, perquè donin explicacions en relació a un expedient de contractació mitjançant la delegació a Ginebra de la Generalitat.



En aquesta causa es troben processades una trentena de persones, entre elles alguns alts càrrecs del Govern de Carles Puigdemont, pel seu paper en l'organització del 1-O.

Al gener, judici al major Trapero i als caps de Mossos

La Secció Primera de la Sala penal de l'Audiència Nacional jutjarà al major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, els excaps polítics de la policia autonòmica catalana Pere Soler i César Puig i la intendent Teresa Laplana a partir del 20 de gener de 2020.



La Fiscalia demana 11 anys de presó per a Trapero, Puig i Soler per un delicte de rebel·lió, mentre que per a Laplana sol·licita quatre anys de presó per sedició.