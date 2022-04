Després de dos anys en què l'1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, va estar marcat per les restriccions de la pandèmia, aquest diumenge els sindicats recuperaran els carrers i la "normalitat" reivindicativa. Només a Catalunya, les diferents organitzacions de treballadors han convocat una autèntica allau de mobilitzacions d'àmbit local, comarcal o nacional.



Tot i les diferències notables en els plantejaments dels sindicats majoritaris -CCOO i UGT- i la resta -des de la CGT a la Intersindical-CSC, passant per la IAC, la COS o la CNT-, hi ha un punt que uneix totes les crides a manifestar-se: la necessitat d'incrementar els salaris per evitar l'accelerada pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora, afectada per una inflació del 10% inèdita en les darreres quatre dècades.

A partir d'aquí, mentre la UGT i CCOO celebren l'aplicació de la nova reforma laboral -aprovada fa poc menys de tres mesos-, el sindicalisme alternatiu -que en alguns casos, com la CGT o la Intersindical CSC, acumula un creixement notable els últims anys a Catalunya- en manté la crítica i destaca que no ha suposat la modificació d'alguns dels aspectes "més lesius" de la normativa aprovada fa una dècada pel Govern de Mariano Rajoy.



Pel que fa a les principals convocatòries, UGT i CCOO de Catalunya es mobilitzaran diumenge al migdia al centre de Barcelona -la cita és a les 11:30h a la plaça Urquinaona-, sota el lema "La solució: contenir preus, apujar salaris, posar fi a les desigualtats", mentre que la Intersindical-CSC ha citat els seus afiliats a les 12h a la plaça Tetuan.

La CGT, per la seva part, tindrà una convocatòria pròpia al matí, que arrencarà a les 11h dels Jardinets de Gràcia, mentre que a la tarda participarà a la manifestació unitària de la Taula Sindical de Catalunya, de la qual també formen part Solidaritat Obrera, la CNT, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i Comissions de Base (Co.Bas). La mobilització arrencarà a les 18h del Parc de les 3 Xemeneies, al Poble-sec.

CCOO i UGT avisen que la conflictivitat "anirà a més"

En el seu manifest conjunt, la UGT i CCOO defensen la necessitat de contenir els preus i aconseguir augments salarials per evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors, que fa mesos que s'estan produint. En la presentació de la mobilització, els secretaris generals d'ambdues organitzacions, Camil Ros (UGT) i Javier Pacheco (CCOO), van criticar "l'immobilisme" de les patronals per assolir els pactes de rendes i van advertit que "comença a haver-hi conflictivitat en alguns sectors", que "anirà a més" si la situació no es capgira amb millores dels sous.

Pacheco (CCOO): "El que planteja la patronal és una espiral perniciosa que ens conduirà a una nova crisi"

"El que planteja la patronal és una espiral perniciosa que ens conduirà a una nova crisi. No podem acceptar-ho", va avisat el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, en referència a la intenció d'aplicar mesures de "contenció salarial". Paral·lelament, però, ambdós sindicats també consideren que aquest 1 de maig tindrà una part de celebració, ja que es viurà en "millors condicions" que en anys anteriors arran de l'aprovació de la reforma laboral -de la qual van ser actors claus-, l'acord de les pensions o l'increment del salari mínim interprofessional. Entre d'altres qüestions, celebren que les dades mostrin un augment de la contractació indefinida, conseqüència de la reforma laboral.

Mobilització conjunta del sindicalisme alternatiu

Consolidada com a tercer sindicat de Catalunya i apropant-se als 20.000 afiliats, la Confederació General del Treball (CGT) planteja un cap de setmana ple de cites. D'entrada, el dissabte a la tarda celebrarà a l'Ateneu l'Harmonia -al districte de Sant Andreu de Palomar- el seu míting confederal, amb el lema "Construïm l'alternativa sindical". I l'endemà, diumenge 1 de maig, participarà en mobilitzacions arreu de Catalunya, algunes convocades en solitari i d'altres en companyia de més organitzacions. Així, per exemple, es podran veure les seves banderes roig i negres a Lleida, Tarragona, Reus, Cornellà de Llobregat, Berga, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès i, evidentment, Barcelona.

A la capital la mobilització arrencarà a les 11h als Jardinets de Gràcia, sota el lema "Ni ens faran creure, ni ens faran callar". En el seu manifest, l'organització llibertària exposa que el darrer any "hem vist com les condicions de vida de la classe treballadora continuen empitjorant", a causa del que veu com "una nova crisi que és la continuació de la de 2008".

A banda de denunciar "ni els salaris ni les rendes bàsiques tenen una actualització que s’equipari a l’encariment del cost de la vida", la CGT adverteix que la nova reforma laboral "no ha suposat res més que una nova decepció i enorme fracàs". Les raons? Que no s'hagin recuperat les indemnitzacions per acomiadament prèvies al 2012 ni els salaris de tramitació o que es mantinguin "les raons intangibles de les previsions econòmiques per poder dur a terme acomiadaments col·lectius o la no intervenció de l'autoritat laboral als ERO".

La manifestació de les 18h de Barcelona reunirà la CGT, la CNT, la COS, la IAC, Solidaritat Obrera i Co.bas

A les 18h, el Parc de les 3 Xemeneies del Poble-sec serà el punt de trobada de la convocatòria de la Taula Sindical de Catalunya, que uneix la CGT, la CNT, COS, la IAC, Solidaritat Obrera i Co.bas. La mobilització té com a lema "Els seus beneficis, la nostra misèria. Lluitem juntes pels nostres drets".



La Confederació Nacional del Treball (CNT) també fa una primera convocatòria matinal a les 11h a les Cotxeres de Sants. En el seu comunicat, avisa que "aquest primer de maig ens sentiran" i recorda que ara mateix "cada vegada sectors més amplis de la població estan tenint dificultats per a arribar a final de mes. La crisi que arrossega el sistema capitalista s’aguditza i, com sempre, paguem les mateixes. A la precarietat laboral, l’atur i les dificultats per a l’accés a l’habitatge, se li suma la pujada dels costos de la vida i les contínues retallades".

Finalment, la Intersindical-CSC considera que "des del 2000, quatre crisis han debilitat encara més les condicions de vida de la classe treballadora" i denuncia tant la no derogació de la "reforma laboral del PP", que no s'apliqui un SMI diferenciat -més elevat- per a Catalunya, com la "poca voluntat del Govern espanyol per afrontar el conflicte polític i social de Catalunya i l'Estat". A banda de convocatòries a diverses ciutats, l'acte central de l'organització es farà el diumenge a les 12h a la plaça Tetuan de Barcelona. Marcadament independentista, la Intersindical-CSC acumula anys d'un fort creixement i ha passat de 1.700 afiliats el 2017 a uns 6.000 actualment.