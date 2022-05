Milers de treballadors s'han manifestat aquest diumenge al migdia a la Via Laietana de Barcelona en el 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, convocats per CCOO i UGT. És la primera gran jornada de mobilització després de dos anys a mig gas per la pandèmia de Covid-19, amb concentracions virtuals el 2020 o estàtiques amb distància de seguretat i mascaretes el 2021.



Sota el lema, "La solució: augmentar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats", els sindicalistes han avisat que en un context marcat per l'alça de preus, la crisi energètica i la guerra a Ucraïna és necessari apujar els sous per evitar tornar a una recessió. D'altra banda, els sindicats majoritaris han reivindicat els fruits del diàleg social amb acords com la reforma laboral o l'augment de les pensions.

"Les condicions de la gent treballadora són millors que les de l'any anterior", ha assegurat el secretari general d'UGT, Camil Ros, que ha afirmat que el canvi del marc laboral ha permès un creixement del 80% de la contractació indefinida a Catalunya, sobretot en el cas dels menors de 30 anys. Els sindicats han criticat la posició "enrocada" de la patronal i han advertit que si no s'incrementen els salaris les tensions es traslladaran a les taules de negociació de convenis i hi haurà conflictes laborals.

En declaracions als mitjans, Ros, també ha dit que les empreses "no poden dir que no poden" apujar sous. "Sense cap mena d'escrúpol, estan apujant preus", ha afirmat, qualificant "d'insultants" els beneficis de Repsol en ple increment dels carburants. El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha avisat que un 27% dels catalans ho té "impossible" per fer front a l'augment de preus i ha demanat ajuts directes de 300 euros per als més vulnerables.

Pacheco ha avisat del risc d'exclusió i pobresa de gairebé un terç de la població, i ha exigit "respostes directes dels poders públics". A més de l'ajut de 300 euros, en forma de "transferència directa de rendes per a les persones que ni tan sols tenen uns ingressos que arribin al salari mínim", el dirigent sindical també ha instat la Generalitat a revisar a l'alça l'índex de renda de suficiència, perquè arribi a més gent.

Sobre els salaris, tant Pacheco com Ros han reclamat a la patronal que reaccioni i s'avingui a pactar un augment salarial. "No acceptarem cap acord de referència salarial que no incorpori la clàusula de revisió salarial", ha avisat el secretari general de CCOO, que creu que els treballadors "no han de tornar a pagar la factura" de la crisi. "Ja la paguem amb el preu de la llum i de la compra", ha remarcat. Segons Ros, la prioritat dels sindicats és obrir negociacions "sector a sector", però si les patronals "segueixen enrocades" caldrà fer altres plantejaments. "Si no volen, haurem de plantejar una indexació dels salaris a la inflació per llei", ha avisat.

Topalls de preus

Els líders sindicals han reiterat a la patronal que cal adaptar els salaris a la inflació i han criticat que s'hi continuï negant. En aquest sentit, han afirmat que de la mateixa manera que es marquen els tipus d'interès, la Unió Europea "ha de marcar els topalls màxims de preus de l'energia o de carburants".



La manifestació de CCOO i UGT a Barcelona pel Primer de Maig ha començat a les 11.30 hores a la plaça Urquinaona i ha comptat amb la presència de diversos representants polítics com l'exconseller i diputat d'ERC, Chakir El Homrani, el portaveu del grup d'Unides Podem, Jaume Asens, o el primer secretar del PSC, Salvador Illa. La mobilització de CCOO i UGT s'ha repetit en d'altres poblacions com Tarragona, Lleida, Girona, Igualada, Terrassa i Tortosa.