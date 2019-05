Unes 5.000 persones han participat en la manifestació convocada per CCOO i UGT de Catalunya, que ha arrencat aquest dimecres 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, al voltant de les 11.30 h a la plaça Urquinaona de Barcelona. Encapçalada per la pancarta "+ drets + igualtat + cohesió. Primer les persones", la marxa ha caminat tota la Via Laietana i ha arribat davant l'edifici de Correus al voltant de les 12.40 h, on s'hi faran els parlaments.



Al capdavant de la columna hi ha els secretaris generals dels dos sindicats, Javier Pacheco i Camil Ros, que han demanat la derogació de la reforma laboral en declaracions a mitjans. Ros ha assegurat que la societat catalana vol "polítiques d'esquerres i diàleg" després de les eleccions generals: "Ja no hi ha excuses per derogar les reformes laborals, per erradicar l'explotació laboral, l'economia submergida i perquè hi hagi salaris dignes". Pacheco també ha posat l'accent en la configuració de les cambres després del 28 d'abril per impulsar millores pels treballadors i derogar la reforma laboral "amb una amplíssima majoria al Congrés dels Diputats: ja no tenen excuses".

A la manifestació, també hi han assistit representants polítics com el conseller de Treball, Assumptes Socials i Família, Chakir El Homrani, qui ha demanat que torni "la democràcia al món del treball": "S'obren escenaris en els quals s'haurien de visualitzar canvis a les polítiques en el món laboral". "Treballant, no es pot estar en una situació de vulnerabilitat", ha insistit. El president del Parlament, Roger Torrent, ha fet una crida a mobilitzar-se en defensa dels drets i les llibertats en un context "de regressió democràtica": "S'ha demostrat al llarg de la història -avui precisament es compleixen 100 anys de la jornada laboral de 8 hores- que a través de les mobilitzacions es canvien les coses, millorem i defensem".



També ha assistit a la marxa el candidat del PSC per l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, qui ha assegurat que impulsarà un "pacte contra la precarietat i per l'economia sostenible" per tal de situar el salari mínim de l'àrea metropolitana als 1.200 euros mensuals. Per la seva banda, l'eurodiputat de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ha demanat una coalició després dels resultats de les generals: "És l'única manera que puguem derogar la reforma laboral i revertir les polítiques d'austeritat".



