10 alcaldes declaren dedicació exclusiva a la Diputació de Barcelona, el que els assegura un sou més elevat

Un alcalde pot declarar que té una dedicació exclusiva a una institució que no és l’ajuntament del seu municipi? Sí, i passa constantment. Des que la llei va establir que els càrrecs electes només podien rebre un únic sou, molts opten per triar aquell que els garanteix una remuneració més elevada. Un exemple clar és la Diputació de Barcelona, on en el nou mandat hi ha un total de 27 càrrecs electes que hi han declarat dedicació exclusiva, deu dels quals són alcaldes. La realitat, però, és que poques vegades les hores destinades a fer feina a l’organisme provincial -al cap i a la fi el que els paga- supera les que es passen als ajuntaments respectius. És a dir, és evident que la dedicació no és “exclusiva”.



La presidenta de la Diputació, la socialista Núria Marín, és una de les que hi declara dedicació exclusiva. Segons ha anunciat aquesta setmana l’ens provincial, Marín cobrarà 7.468,91 euros bruts mensuals, és a dir, 104.564,74 euros anuals, clarament per sobre dels 80.000 que guanyaria com a alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat. Les socialistes Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, i Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, i Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera i JxCat, també declaren dedicació exclusiva a la Diputació, on cobraran 93.660 euros anuals, a raó 6.690 al mes per 14 pagues. La xifra és clarament superior a la que rebien com a càrrecs locals -Ruiz, per exemple, rebria uns 65.000 euros, una xifra que seria molt més baixa en el cas de Garcia Cañizares, en provenir d’un municipi més petit-.



Els altres alcaldes amb dedicació exclusiva són Lluïsa Moret (PSC, Sant Boi), Oscar Sierra (PSC, la Llagosta), Eva Maria Menor (PSC, Badia del Vallès), Javier Silva (PSC, Polinyà) i Dionís Guiteras (ERC, Moià), que s’enfilaran als 83.400,8 euros anuals.



També hi ha 17 regidors que declaren dedicació exclusiva a la Diputació. Per part de JxCat són Carmela Fortuny (Sant Cugat del Vallès), Ferran Mascarell i Neus Munté (Barcelona), que rebran 93.660 euros. Per part del PSC hi ha Francisco Javier Gomar (Mataró), Alfredo Vega (Terrassa), Rubén Guijarro (Badalona), Juan Luis Ruiz (Vilanova) i Alba Barnusell (Granollers), tots amb 83.400,8 euros anuals. D’ERC s’hi troba Josep Ramon Mut (Cervelló), amb 93.660 euros anuals. De Catalunya en Comú hi ha Laura Pérez (Barcelona) també amb 93.660 euros, i Jonathan Fornés (Santa Coloma de Gramenet), amb 83.400. De Cs s’hi troben Celestino Corbacho (Barcelona), amb 93.660 euros, i Salvador Tovar (Santa Coloma de Gramenet), amb 83.400 euros. Per part del PP hi ha Xavier García Albiol (93.660 euros) i Daniel Gracia (83.400), ambdós regidors a Badalona. Finalment, de Tot per Terrassa hi ha Lluïsa Melgares, amb 93.660 euros. Clarament per sota se situa Montserrat Benedí, regidora d’ERC a Barcelona, amb 55.841 euros.



Els tres que declaren dedicació parcial són Josep Arimany, regidor de JxCat a Vic i que cobrarà 42.534 euros; i Pere Pons i Josep Tarín, del mateix partit i alcaldes de Subirats i Talamanca, respectivament, que se’n van als 62.550,6 euros. Finalment hi ha 21 diputats provincials que no declaren cap tipus de dedicació a l’organisme i que cobraran dietes per assistència a plens (893,17 euros per ple) i comissions (409,81 € per sessió).