10 exposicions que no et pots perdre aquesta temporada a Barcelona

Aquests dies, museus i galeries de Barcelona han donat el tret a una nova temporada artística. La cartellera arriba carregada d'exposicions per a tots els gustos i públics: des d'una experiència immersiva pel món Pixar a la gran exposició de l'Any Tàpies que acull el Museu d'Història de Catalunya amb una mostra de 150 peces sobre la mirada més compromesa d'Antoni Tàpies. El CaixaForum també alberga una exposició que aplega 300 objectes i documents de l'arxiu personal del cineasta Luis García Berlanga.

Fem un recull de les propostes artístiques més destacades que podreu trobar en els pròxims mesos a museus i galeries de Barcelona.

'Interior Berlanga. Cinema, vida i humor'

Comencem amb una de les exposicions més destacades de CaixaForum Barcelona: 'Interior Berlanga. Cinema, vida i humor', una mostra proposa un recorregut per la trajectòria del cineasta Luis García-Berlanga a partir de projeccions, objectes i documents del seu arxiu personal. En total hi ha més de 300 peces originals, moltes de les quals inèdites, acompanyades per una escenografia curosament cinematogràfica que convida el visitant a descobrir les diverses facetes d'un creador fonamental del segle XX a Europa. Es podrà veure fins al 20 d'abril de 2025.

🙋‍♂️ Cinema, vida i humor. 'Interior Berlanga'



🎬 Una mirada íntima i mai explicada sobre el director de cinema Luis García-Berlanga (1921-2010).



📍 CaixaForum

🕙 De 10 a 20 h

🎟️ 6 €



ℹ️ https://t.co/GuNLu8S5uL pic.twitter.com/VgCvTLPlzK — Districte de Sants-Montjuïc (@BCN_SantsMont) September 2, 2024

L'exposició 'Mundo Pixar'

També hi ha propostes per als més petits. El Centre Comercial La Maquinista de Barcelona acull l'exposició Mundo Pixar, que endinsa els visitants en un univers carregat de màgia i creativitat de la factoria d'animació. El recorregut permet compartir espai amb els protagonistes des darrers films de Pixar i d'alguns clàssics. Així, la iniciativa permet experimentar la sensació de ser una de les joguines de Toy Story de la icònica habitació de l'Andy, explorar la casa d'en Carl d'Up, divertir-se a la fàbrica de sobresalts de Monstruos, S.A, fer un viatge a través del món de Coco o les peculiars noves emocions de la pel·lícula Del revés 2. Es podrà visitar fins

Una imatge de l'exposició 'Mundo Pixar'. — Cedida per Proactiv Entertainment / Mundo Pixar

'Alícia al país de les meravelles'

Seguim amb una proposta del CaixaForum Barcelona, que a partir del 17 d'octubre acollirà Els mons d'Alícia. Somiar el País de les Meravelles, l'exposició més gran dedicada a aquest fenomen cultural victorià. La proposta reivindica la vigència del personatge d'Alícia, gairebé 160 anys després de la seva creació a càrrec de Lewis Carroll. Amb una posada en escena teatral i immersiva, la mostra, que es podrà veure fins al 23 de febrer, aprofundeix en els antecedents i el context de l'obra, i repassa les seves interpretacions a partir de diferents disciplines com el cinema, les arts plàstiques, la moda o la ciència.



'Rubens i els artistes barrocs flamencs'

Un altre dels plats forts de la temporada del CaixaForum serà l'exposició Rubens i els artistes barrocs flamencs, amb les col·leccions del Museu Nacional del Prado, que es podrà veure al CaixaForum Barcelona del 28 de maig al 21 de setembre de 2025. Les obres de Rubens dialogaran amb les d'artistes de la talla de Van Dyck, Jordaens o Brueghel. Prop de seixanta peces componen aquesta exposició, entre les quals hi figuren El naixement d'Apol·lo i Diana, La mort de Sèneca o La Immaculada Concepció, entre altres peces.



'Agnès Varda. Fotografiar, filmar, reciclar'

Fins el 8 de desembre, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) acull la gran exposició Agnès Varda. Fotografiar, filmar, reciclar. Coproduïda amb la Cinémathèque française de París, la mostra recorre la vida, l'obra i les històries fascinants d'una creadora lliure, moderna i compromesa amb el seu entorn polític i social. La mostra del CCCB ofereix un reportatge fotogràfic inèdit del viatge de la protagonista a Catalunya l'any 1955 així com la relació de la francesa amb artistes catalans.

'Intenció poètica'

Fins al 21 d'abril es podrà visiar al MACBA l'exposició Preludi. Intenció poètica, amb més de setanta obres d'una trentena d'artistes d'arreu del món. Són obres que volen deconstruir tota dramatúrgia museogràfica i donar centralitat a les obres i les seves maneres d'experimentar el món.

L’exposició ‘Col·lecció MACBA. Preludi. Intenció poètica’ al MACBA. — Cedida a l'ACN per Miquel Coll

'Tàpies. Art i activisme'

El Museu d'Història de Catalunya va presentar el juliol passat l'exposició Tàpies. Art i activisme, que s'endinsa en l'actitud compromesa que el pintor va mantenir al llarg de la seva carrera en qüestions socials, polítiques i culturals. Fins al 2 de febrer de 2025, la mostra presenta 150 obres i material documental inèdit vinculats a diversitat de causes que Tàpies va participar. Compromès amb les causes progressistes, catalanistes i humanitàries del seu temps, Tàpies va crear guiat per un ferm ideari avantguardista per lluitar contra la dictadura. L'exposició aborda des del despertar polític de Tàpies a la dècada dels seixanta fins a la realització de la coberta de l'Estatut el 2006.

La mostra immersiva 'Dalí challenge. No saps res de mi',

Seguim amb una proposta del Reial Cercle Artístic de Barcelona, que acull Dalí challenge. No saps res de mi, una mostra immersiva que utilitza la tecnologia per apropar-se a l'obra de l'artista empordanès. A través de llenços en caixes de llum, vinils, pantalles, ulleres 3D i altres recursos tecnològics, l'exposició replica més d'una seixantena de les obres més emblemàtiques de Dalí, com La persistència de la memòria o Noia a la finestra.

L'experiència virtual 'Dalí cibernètic’. — Ideal

El Museu de l'Art Prohibit

Sempre és un bon moment per visitar l'exposició d'obres que han estat censurades, denunciades o prohibides per motius polítics socials o religiosos. Es tracta d'una col·lecció que s'anomena Censored, que inclou més de 200 peces. Són obres d'artistes com Picasso, Klimt, Goya, Warhol, Ai Wei Wei, Banksy, Robert Mapplethorpe o León Ferrari. Ubicat a la Casa Garriga Nogués, a l'Eixample barceloní, aquestés un dels espais culturals més disruptius de la capital catalana.



Museu de l'Art Prohibit. Pere Francesch / ACN.

'IMPERIVM. Històries romanes'

El Museu d'Arqueologia de Catalunya ha renovat la seva exposició permanent amb IMPERIVM. Històries romanes, una mostra de tresors d'època romana i tardoantiga fins ara amagades a les reserves del museu. Comissariada per Mario Cervera i Arturo de la Oliva, conservadors del MAC, l'exposició reuneix més de 200 objectes.