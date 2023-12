10 fruites, verdures i hortalisses de temporada per aquest desembre

Encetem el darrer mes de l'any i els rebostos de les llars es comencen a farcir de torrons, polvorons i neules, així com panettones o galetetes de gingebre. Però també ho han de fer de vegetals sempre saludables, preferiblement de proximitat i aprofitant la temporada. Així, us proposem 10 fruites, verdures i hortalisses que es troben en bon moment al mes de desembre a casa nostra.

Els horts i cultius giren la fulla amb una estampa ben diferent de la dels darrers mesos més calorosos. A banda de taronges i mandarines (de les quals hem parlat els darrers mesos) trobem altres fruites en el punt òptim de temporada com llimona, kiwi o raïm. De la mateixa manera que els millors enciams, bledes o coliflors tornen als plats de les llars.

Fruites pel desembre

Carabassa

La temporada de carabassa va molt més enllà de la castanyada o l'americà Halloween. Encara li queden un bon grapat de setmanes de temporada. A casa nostra es cultiva especialment a l'Alt Empordà, però també al Baix Ebre, Baix Camp i el Pla d'Urgell. Es tracta d'una fruita composta principalment d'aigua, i que és rica en fibra, vitamines i minerals. Destaquen els betacarotens (provitamina A), que li donen el color taronja.

A la cuina en podem fer mil i una coses, essent la reina per a molts de sopes, cremes i purés amb mil variants. També és perfecta per a usar-la com si fos una patata, estofada en guisats o fregida, per exemple. Igualment, podem ratllar-la en una amanida o apostar per la pastisseria i fer confitures.

Carabassa. — Susane Jutzeler/Pixabay

Kiwi

Una fruita oblidada per alguns, però que és extremadament gustosa i molt versàtil és el kiwi. El més habitual és menjar-lo cru, sense cuinar-lo ni processar-lo de cap manera, sense pell, i que podem potenciar amb una mica de sal i/o sucre, a banda d'aromàtiques. Això no obstant, es molt popular la seva utilització en batuts verds, gràcies al seu color i textura. També el podem incorporar en mil i una postres, sigui en un pastís gràcies al seu potent color verd o en una macedònia.

En general, té importants afectes sobre l'organisme: ajuda a combatre l'insomni, millora la síndrome de l'intestí irritable amb restrenyiment, ens protegeix contra el dany a l'ADN i prevé l'anèmia. Si parlem de vitamina C, aquesta fruita ens en pot aportar molta: en general més del doble que les taronges, molt rellevant tenint en compte la importància d'aquest component i el valor antioxidant. A més, la seva fibra també ens ajudarà al trànsit intestinal. Ens aporta una quantitat moderada d'hidrats de carboni també en forma de sucres, per bé que no tantes en comparativa.

Llimona

I d'una fruita àcida a una altra que destaca especialment per aixo. La llimona està de temporada bàsicament tot l'any, però ara és quan trobem el seu moment més natural i ideal. A la cuina té mil i aplicacions. El seu suc ens pot ajudar a fer postres fresques, vinagretes per amanides… Però també té molta importància en plats principals, com podrien ser peixos o un pollastre a la llimona.

Llimones en un llimoner

Ens pot servir tant per un mal de coll com per millorar la circulació sanguínia, reduir el colesterol o evitar la formació de pedres als ronyons. I és que es tracta d'una fruita remeiera i medicinal, coneguda en aquest sentit a casa nostra des de fa segles. Destaca pel gran contingut de vitamina C i especialment pels seus antioxidants, els bioflavonoides i els betacarotens.

Poma

Si bé és cert que la podem trobar durant tot l'any, aquesta època és quan trobem un bon grapat de les varietats de poma més habituals en un bon moment de temporada. A la cuina trobem múltiples d'aplicacions, sigui com a protagonista o com a acompanyant. És especialment destacable el seu paper en les postres, però també va molt bé per acompanyar formatges (en fred o en calent), fruits secs, amanides, pastes…

La poma és una fruita rica en vitamina C, però també en potassi, quercetina o pectina. Ens ajuda a regular l'activitat intestinal, redueix el colesterol, estimula la gana i és un aliment refrescant, entre altres beneficis per a la salut. És una fruita especialment saludable: d'algun lloc surt l'expressió One apple a day, keeps the doctor away! (Una poma al dia, manté el doctor allunyat).

Una clienta compra pomes en una gran superfície. — Laura Busquets / ACN

Raïm

No és casualitat que acabem l'any menjant raïm puix, més enllà de mil i una teories, es troba en un dels millors moments en aquesta epoca. Destacat pel seu poder antioxidant, especialment gràcies a la pell del raïm negre. També ens serveix com a desintoxicant, és una fruita depurativa pel nostre organisme i conté propietats anticancerígenes. En concret, l'extracte de les seves llavors podria preveure l'aparició del càncer de mama, pròstata o còlon.

En la majoria dels casos es menja cru i natural, sense cap mena de processament, per bé que alguns són més maniàtics amb les llavors i avui dia és fàcil trobar-ne varietats que pràcticament no en tenen. Però també el podem incloure algunes receptes. El podem cuinar simplement marcat en una paella o planxa, el que ens potenciarà el gust i ens apujarà els sucres. És usat especialment en amanides o algun guisat per contrastar els greixos, així com evidentment postres.

Aranja

I acabem les fruites amb un altre cítric de temporada, a mig camí entre una llimona i una taronja pel que fa a dolçor i acidesa, tanmateix, especialment amarg. Precisament aquesta amargor es el que dona qualitats beneficioses a l'aranja, com protegir el cor, fer la sang mes fluida, regular el nivell de colesterol o depurar, entre altres. Destaca per la vitamina C, les vitamines del grup B i els minerals, a banda dels antioxidants.

Podem menjar l'aranja directament, però si ens molesta l'amargor la podem combinar amb altres ingredients. El seu suc és ideal per a combinar amb qualsevol batut, o directament amb alguna cosa que ens doni un punt de dolçor. Però també la podem utilitzar per fer una amanida, incorporar en un guisat o fins i tot fer-ne postres, com amb altres cítrics.



Verdures i hortalisses pel desembre

Espinacs

Un dels vegetals més apreciats per molts (per bé que poc habitual per altres) en aquesta època són els espinacs, font de calci, àcid fòlic, fibra i vitamines, especialment l'A. Es cultiven tot l'any, però les millors ja han arribat i duraran fins a la primavera. A Catalunya es cultiven espinacs majoritàriament al Baix Llobregat i al Maresme, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i a la Plana de Lleida.

Amb un gust suau i agradable gust àcid, el més habitual és cuinar-los, per bé que també es poden menjar crus. Funcionen perfectament en plats de pasta de tota mena, per exemple, de canelons a raviolis, on també els podem incorporar com a salsa. I protagonitza també plats de casa nostra com els espinacs a la catalana o el bacallà amb espinacs, panses i pinyons.

Pastanaga

La pastanaga és un tubercle molt apreciat a la nostra cuina, amb mil i una aplicacions, i que ara es troba en bon moment (per bé que en trobem tot l'any). Destaca per la seva gran aportació en betacarotè (provitamina A), alhora que és un gran antioxidant. Aquesta verdura d'arrel també té efecte alcalinitzant i depuratiu de la sang, alhora que també ajuda a tonificar la zona digestiva i és molt bona per a la vista.

Les pastanagues tenen una llarga temporalitat. — svklimkin/Pixabay

La podem menjar perfectament crua, sigui a mossegades, ratllada, en un suc, en una amanida de crudités o llegums… o com a eina per dipejar qualsevol hummus o crema en general. Sense processar, ens ajudarà a millorar l'estat de les dents i les genives. Però té mil i una aplicacions si la cuinem, sigui en cremes, sofregits, guisats… Això sí, per mantenir les vitamines, el millor són coccions suaus o ràpides.

Coliflor

La coliflor es troba de temporada, així com el bròquil, dues plantes comestibles de la mateixa espècie que la col, que també ara trobem en el seu millor moment. Tenen unes 20 calories per cada 100 grams, per la qual cosa no és massa calòrica. Pel que sí que destaca es per ser molt ric en fibra i tenir gran quantitat de vitamines, minerals i antioxidants, entre altres.

El seu gust característic té fans i detractors, però el seu gust amable i dolç pot captivar més d'un paladar. Ideal són cremes i purés, especialment en aquesta epoca. Però també la podem introduir en una amanida de crudités, rostir i gratinar al forn amb salses o espècies, introduir en un cus-cus, fer-ne un fals arròs o utilitzar-la per fer-ne una base de pizza, una opció que ha agafat adeptes en els darrers anys.

Endívies

L'endívia es una hortalissa de la família de l'escarola, que també està de temporada, amb una forma molt particular que ens recorda a un cabdell. També té poques calories i baix contingut en macronutrients. Destaca especialment per l'aigua i també per la seva aportació en fibra, així com l'aportació de vitamines i minerals. A més, també conté molts antioxidants interessants.

Endívies tallades per la meitat. — Javier Lastras / Flickr

A la cuina hem de tenir en compte amb què les combinem, fruit del seu gust amarg, però tenen milers d'aplicacions. Es poden emprar en amanides o altres elaboracions, per a donar un punt cruixent i refrescants. Però és molt habitual utilitzar les seves fulles per a ficar-hi farcits de tota mena, especialment de peix i marisc, però també de carn o el que més ens vingui de gust.