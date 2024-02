10 fruites, verdures i hortalisses de temporada per aquest febrer

Menjar fruites, verdures i hortalisses aquest febrer és una bona manera de no estripar els propòsits d'any nou de bones a primeres. Si apostem per productes de temporada, a més, seran més bons, els rebrem en millor estat i ajudarem a un model productiu i agrari més sostenible i positiu pel nostre territori.

Tot i les temperatures excepcionals per aquest mes, als mercats trobarem encara peces característiques de les èpoques més fredes que ens ajudaran contra els refredats, però arriben també els primers productes primaverals per als més frisats. Amb tot, us proposem 4 fruites i fins a 6 verdures i hortalisses per aquest mes de febrer que arranquem.

Verdures i hortalisses pel febrer

Bròquil

El bròquil, així com la coliflor, és una de les verdures que trobem ara escurant la seva temporada. Es tracta de plantes comestibles de la mateixa espècie que la col. Com altres membres de la col, els bròquils són molt nutritius i són poc calòrics, amb 20 calories per cada 100 grams, per la qual cosa no és massa calòric. Pel que sí que destaca es per ser molt ric en fibra i tenir gran quantitat de vitamines, minerals i antioxidants, entre altres.

Bròquil



Ens servirà per fer mil i una coses a la cuina. La crema, sigui com a principal o acompanyant, és sempre una de les bones opcions i més recurrents, sovint acompanyada de poma. Però també el podem fer al vapor, saltat, bullit… i si el gratinem potenciarem el gust. L'important és no passar-nos de cocció per mantenir les propietats.

Endívia

Passem ara a parlar d'una hortalissa de la família de l'escarola que trobem de temporada en aquests moments de l'any. L'endívia té poques calories i baix contingut en macronutrients. Destaca especialment per l'aigua i també per la seva aportació en fibra, així com l'aportació de vitamines i minerals. A més, també conté molts antioxidants interessants.

L'endívia destaca per la seva forma molt particular que ens recorda a un cabdell, així com pel seu gust amarg. El primer ens ajudarà a fer més bonics els nostres plats, buscant emplatats originals utilitzant les seves fulles com a recipient; El segon ens servirà per contrastar amb gustos que hàgim de refrescar o contrarestar.

Remolatxa

I si parlem de fruites boniques que ens serviran per fer més bonics els nostres plats, la remolatxa és un altre gran exemple. A la cuina és habitual fer-ne crema o puré, però també podem utilitzar-la en guisats, escaldada en amanides o menjar-la crua, per exemple. El seu color espectacular ens farà entrar qualsevol plat per la vista, com l'humus de cigrons i remolatxa que veieu aquí.

Hummus de cigrons i remolatxa.

Es tracta d'una hortalissa amb un grapat de beneficis que poden ser molt interessants. Destaca pel seu sucre, el que ens podria pensar que tindria força calories. Això no obstant, el seu valor calòric no és massa alt (unes 30 kcal per 100 g). També és ressenyable l'aportació de vitamines i minerals, que precisament ens ajuden a assimilar correctament el sucre, de forma lenta, i també pels seus antioxidants potents.

Espinac

Els espinacs són un dels ingredients que al febrer també trobem de temporada, el que ens ajudarà a aprofitar al màxim les seves qualitats nutricionals. Són una bona font de calci, àcid fòlic, fibra i vitamines, especialment l'A. Es cultiven tot l'any, però les més preuades comencen a arribar ara i duraran fins a la primavera. A Catalunya es cultiven espinacs majoritàriament al Baix Llobregat i al Maresme, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i a la Plana de Lleida.

Funcionen perfectament en plats de pasta de tota mena, de canelons a raviolis, on també els podem incorporar com a salsa. I protagonitza també plats de casa nostra com els espinacs a la catalana o el bacallà amb espinacs, panses i pinyons.

Xirivia

Si parlem de xirivia, molt pensareu en un caldo o brou, però aquesta hortalissa és molt més versàtil del que us podeu imaginar. Ens donarà un punt refrescant i picant als nostres guisats i sopes de tota mena, però també la podem utilitzar per fer-ne una bona crema, fer-ne unes xips o rostir-la ben caramel·litzada al forn.

Aquesta hortalissa d'arrel relacionada amb l'hivern té diversos beneficis nutricionals, destacant especialment el seu alt contingut en vitamines E, K i C. Com en altres verdures, és una gran font de fibra, així com en àcids grassos. També és baixa en calories, com és habitual. Atreviu-vos amb la xirivia més enllà dels brous!

Espàrrec

Una altra verdura molt associada a aquesta època de l'any per la seva estacionalitat és l'espàrrec, la tija tendra de l'esparreguera, un arbust molt comú a les zones de clima temperat. Els espàrrecs verds són una hortalissa que a la cuina s'aprecia especialment les seves puntes i les parts més tendres, ideals per saltar i gaudir acompanyant qualsevol plat. Però també en podem utilitzar la part més dura per fer crema o una salsa, per exemple.

El 92% dels espàrrecs es aigua, per la qual cosa són baixos en calories, sense greixos i amb poca sal. És una bona font de vitamines, antioxidants i minerals com potassi o sofre. A més de les propietats diürètiques, és ric en fibra saludable, i destaca per la seva clorofil·la, antioxidant i antiinflamatòria, i pel sofre, que augmenta qualitat de cabells, ungles i pell.

Fruites pel febrer

Mandarina

No podem deixar de continuar recomanant cítrics com la taronja, l'aranja o la mandarina i la clementina, fruites que segueixen de temporada. En les èpoques més fredes de l'any són especialment ideals, ja que ens ajuden a combatre amb facilitat. En concret, ens donen 50 mg de vitamina C per cada 100 g de fruit.

Pràcticament, sempre la mengem crua, però en podem fer un puré o marcar-la amb sal i pebre en una graella o una planxa, puix és molt més versàtil i juganera del que pugui semblar. A més, la podem pelar amb facilitat i dosificar gràcies als grills, alhora que deixem un aroma sensacional, per la qual cosa també és una fruita ideal pels més menuts.

Kiwi

El kiwi també escura la temporada. En aquest cas, ens aporta una quantitat moderada d'hidrats de carboni també en forma de sucres, conté fibra, fonamentalment de tipus insoluble, i també ens anirà bé pel restrenyiment. Cal destacar l'elevada quantitat de vitamina C per la qual cosa té propietats antioxidants, però també gràcies a altres substàncies bioactives.





Cistella amb kiwis. — Anna Ferràs / ACN

El més habitual és menjar aquesta fruita crua, al natural, però sense pell, i que podem potenciar amb una mica de sal i/o sucre, a banda d'aromàtiques. També s'utilitza molt en rebosteria, sigui per a fer elaboracions o com a decoració, gràcies al seu impacte visual i el seu verd potent. Amanides, macedònies, batuts, gelats, mesclat amb iogurt o làctics… són altres aplicacions.

Alvocat

L'alvocat està de temporada a casa nostra, per bé que no deixa de ser una peça qüestionada a causa de la gran quantitat d'aigua que requereix la seva producció. A més, no la podem considerar una fruita de proximitat tradicionalment, per bé que se'n produeix especialment al sud d'Espanya. Tot i això, el podem emprar amb moltes elaboracions tant dolces com salades, gràcies al seu sabor relativament neutre i la cremositat de la seva carn.

A més, destaca especialment amb les seves propietats nutricionals, per a molts considerat un 'superaliment' gràcies a la seva combinació de greixos saludables, fibra, vitamines, minerals i antioxidants. Per tot, es considera que ajuda a aprimar, redueix el colesterol, regula nivells de sucre i té efecte antienvelliment.

Un alvocat obert per la meitat. — Pixabay

Maduixot

I acabem amb un dels fruits que arriben, a l'espera de les maduixes primaverals i estiuenques. Al febrer ja podem gaudir dels bons maduixots, una varietat més grossa. Gràcies a la dolçor i el vermell intens, amb cert contrapunt àcid, és una de les fruites més atractives per a molts. A Catalunya, la comarca del Maresme és la principal zona productora de maduixes, i també on maduixes i maduixots són més apreciats.

Aporten poques calories, unes 40 calories per cada 100 grams, i destaquen per la seva presència hidrats de carboni (fructosa, glucosa i xilitol), així com la fibra. Són una gran font de vitamina C, així com vitamines A, B1, B2 i sals minerals. També són nutritives, refrescants, diürètiques, depuratives i laxants. El millor sol ser consumir-les al natural, siguin soles o en amanides, amb nata, amb batuts… però també en podem fer melmelades i confitures.