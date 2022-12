10 pel·lícules que pots veure en català aquest Nadal a les plataformes 

Sofà, peli i manta. Què més vols? Nadal és l'època perfecta per gaudir del millor cinema amb família, i en català. Les principals plataformes de streaming -Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Movistar+, Disney+ i Filmin- disposen d'un catàleg força extens de títols per a tots els gustos i públics, des de la premiada Alcarràs fins a La família Mitchell contra les màquines, el primer film de Netflix doblat en català. Pels amants de les grans produccions de Hollywood trobem Valquíria, dirigida per Bryan Singer i protagonitzada per Tom Cruise.

Us deixem 10 pel·lícules que pots veure en català aquest Nadal a les principals plataformes de vídeo a demanda.

'Alcarràs'

Ha estat la pel·lícula de l'any sens dubte. Guanyadora de l'Os d'Or de la Berlinale i nominada a catorze premis Gaudí i onze nominacions als Goya, Alcarràs narra la història de l'última collita de fruita d'una família a una finca d'Alcarràs (Segrià) abans que els propietaris hi instal·lin plaques solars. Com en el primer llargmetratge de la directora Carla Simón, Estiu 1993, la història parteix d'una experiència personal, la mort del seu avi.

El preu de la fruita, l'especulació i les energies renovables fan de motor d'un film rodat en català i que interpreten actors no professionals. Podràs veure Alcarràs a FilminCAT, Movistar+, Amazon Prime Video i Apple TV.

'Barcelona nit d'hivern'

Un clàssic de les festes nadalenques a Catalunya. Barcelona nit d'hivern, del director català Dani de la Orden, és la seqüela de Barcelona, nit d'estiu, però aquest cop durant la màgica Nit de Reis. El film gira al voltant de sis històries d'amor que et faran riure, plorar i potser indignar. La podràs veure a Netflix i FilminCAT.



'La família Mitchell contra les màquines'

Katie Mitchell, una adolescent creativa i poc convencional, és acceptada a l'escola de cinema dels seus somnis, però els seus plans per volar a la universitat es veuen malmesos quan el seu pare, Rick, amant de la natura, decideix que la família acompanyi la Katie en el seu viatge a la facultat. Però, de cop i volta, una revolta tecnològica mundial! Tots els aparells electrònics decideixen que és hora de prendre el poder. Amb l'ajut de dos robots amb errors de funcionament, hauran de treballar en equip per salvar el món. La podràs veure a Netflix.

'Emoji: la pel·lícula'

Els emojis viuen esperant ser seleccionats pels usuaris dels telèfons. Tots tenen només una expressió menys en Gen, un emoji que va néixer sense filtre i pot tenir múltiples expressions. La podràs veure a Netflix.



'Cançó per a tu'

Barcelona 1966. La Laia estudia Dret a la Universitat de Barcelona. Treballa als matins a la biblioteca de la universitat per pagar-se els estudis, i compon cançons al seu temps lliure. Acaba de començar a sortir amb l'Ignasi, estudiant de matí compromès amb la lluita clandestina contra el franquisme. El problema de la Laia és que no suporta el millor amic d'Ignasi, el David, un nen superficial de bona família. Però el David no és qui sembla.

Una història d'amor i d'amistat que podràs trobar a Apple TV, Netflix i FilminCAT.



'Valquíria'

Basada en la història real del Coronel Claus von Stauffenberg, el personatge interpretat per Tom Cruise vol posar en marxa el pla agosarat i enginyós per eliminar a un dels pitjors tirans de la història de la humanitat: Hitler. Podràs trobar Valquíria en català a Amazon Prime Video i FilminCAT.

'Una llibreria a París'

En Vincenzo dedica tot el seu temps als seus dos amors: la llibreria que té a París i la seva filla, l'Albertine. La seva vida està marcada per una dolça tranquil·litat, fins que un dia irromp a la botiga la Yolande, una dona exuberant, excèntrica i divertida. Podràs trobar Una llibreria a París en català a Movistar+.



'Un intercanvi per Nadal'

No podia faltar una pel·lícula ambientada a una de les èpoques més màgiques de l'any. Un intercanvi per Nadal és comèdia nadalenca per a tota la família on un pare de família s'intercanviarà pel mateix Pare Noel. La podràs trobar a FilminCAT i Amazon Prime Video.

'Spotlight'

Guanyadora de l'Oscar a la Millor Pel·lícula l'any 2016, Spotlight és el relat d'una de les investigacions periodístiques més reveladores al voltant dels abusos a menors en el si de l'Església. La podràs trobar en català a FilminCAT.



'Pau, la força d'un silenci'

L'actor català Joan Pera dóna vida al violoncel·lista Pau Casals en aquest biopic que se centra en el seu compromís polític i la seva resistència enfront del franquisme. La podràs veure a Netflix, Amazon Prime Video i FilminCAT.