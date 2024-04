El 12-M i el debat al voltant dels hipotètics pactes post-electorals marcaran el Sant Jordi polític

Arriba novament la diada de Sant Jordi amb les seves habituals parades de llibres i roses i milers de catalans que surten al carrer per gaudir d'un dels dies més especials de l'any a Catalunya. Aquesta vegada, però, l'ambient de la jornada es veurà indefectiblement marcat per la campanya electoral pel 12 de maig, que tot just arrencarà dos dies més tard.

Malgrat que sigui un dia per celebrar l'amor, la cultura i la tradició catalana, els partits polítics no perdran l'oportunitat d'ensenyar les seves cartes i arreplegar vots quan només falten tres setmanes per a unes eleccions que poden capgirar el panorama polític i determinar el futur del país en els pròxims quatre anys. Això farà que bona part dels seus principals candidats desembarquin al centre de Barcelona per deixar-se veure i transmetre els seus missatges enmig d'una riuada humana.

L'escenari postelectoral és molt incert, més enllà de la coincidència en les enquestes en situar el PSC de Salvador Illa com a favorit per imposar-se, sense que això li garanteixi poder presidir la Generalitat. En aquest sentit, el relat d'aquests dies gira al voltant dels hipotètics pactes, amb els Comuns defensant un "Govern progressista" presumiblement amb ERC i PSC, mentre que republicans i Junts aposten per reeditar l'aliança independentista ―sempre que assoleixi la majoria― i els socialistes només tanquen la porta a entendre's amb l'extrema dreta.



Esquerra Republicana i Junts per Catalunya

Després del Pròleg de Sant Jordi, que va comptar amb el discurs del president Aragonès i que dona el tret de sortida a les celebracions, ERC es prepara per festejar una diada tenyida de promoció electoral. Els republicans muntaran la paradeta central de Barcelona a la Rambla Catalunya número 131, a l'altura del carrer Còrsega. Roger Torrent, Raül Romeva, Tomàs Molina o Jenn Díaz, entre altres, firmaran els seus llibres al llarg de tota la jornada. En el mateix espai, el president d'ERC, Oriol Junqueras, atendrà els mitjans a les 12 h del migdia.



Pel que fa a Junts, muntarà tota una sèrie de parades arreu del territori, però la presidenta del Parlament i número 4 de la candidatura per Barcelona, Anna Erra; la cap de llista per Tarragona, Mònica Sales, i la candidata 6 per Barcelona, Ennatu Domingo, faran atenció als mitjans a les 12 h a la parada de Junts, situada a la cruïlla de Rambla Catalunya amb el carrer Provença.



A la mateixa paradeta, a les 17 h, Carles Puigdemont presentarà per streaming el seu llibre, Retornem-hi. Dos discursos pel futur de Catalunya, que recull les seves últimes dues conferències a Elna i a Brussel·les. Tothom que s'hi acosti rebrà un exemplar de franc.

Socialistes, Comuns i la CUP

Pocs dies més tard de la polèmica pel cartell presentat per l'Ajuntament de Barcelona de Jaume Collboni, on no apareixia cap senyera, el PSC encara Sant Jordi amb la voluntat d'enfortir la seva presència arreu del territori abans de les eleccions. El cap de llista del PSC, Salvador Illa, visitarà la caseta de Sant Jordi i atendrà els mitjans de comunicació a les 12:15 h, a la Rambla Catalunya número 31.

Quant als Comuns, la candidata del 12-M Jéssica Albiach oferirà un contacte informatiu a les 11 h a la seva paradeta, situada a la Rambla Catalunya, 45. Més tard, a la tarda, s'hi aproparan la vicepresidenta del Govern espanyol, ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.



Finalment, la CUP plantejarà "parades i xerrades per reivindicar una cultura popular lliure del mercat capitalista". Segons ha informat, "en un moment d'ofensiva judicial i de regressió social del català", veu imprescindible "la reivindicació de la cultura i la llengua del país". Commemorarà la figura de l'escriptor Vicent Andrés Estallés i de Joan Salvat Papasseit i la seva candidata per Barcelona, Laia Estrada, atendrà els mitjans a les 11 h a la parada de la CUP, ubicada a la cruïlla de Rambla Catalunya amb Diputació.