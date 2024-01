Un 13% de la població barcelonina viu sola

Un 13% dels barcelonins viuen sols, un percentatge dos punts per sobre respecte a l'inici del segle XXI i el doble que l'any 1991, segons les dades del padró municipal de la ciutat de l'any 2023. Aquesta xifra es tradueix en 213.839 llars unipersonals, un 43% de les quals estan habitades per persones grans.

Concretant encara més aquestes dades, un 25% dels barcelonins majors de 65 anys viuen sols, mentre que si augmentem l'edat fins a majors de 70 la proporció augmenta al 28,9% i al 40% si parlem dels majors de 90 anys. La soledat entre la gent gran és més habitual que entre la gent jove, i és majoritàriament no desitjada, sovint per la pèrdua del cònjuge o de tot l'entorn familiar, com assenyalen des de l'entitat Amics de la Gent Gran.



En xifres absolutes, 92.715 persones majors de 65 anys viuen soles, n'hi ha gairebé 45.000 d'edats entre 50 i 64 anys i 44.000, entre els 35 i els 49 anys. La xifra baixa més entre els menors de 35 anys (majors de 16 anys), que són 32.881 persones. La tendència de viure sols entre els joves de 25 a 35 anys va a la baixa des del 2012, caient fins al 9,6% del total. Això sí, hi va haver una baixada i un repunt després de la pandèmia, que des de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB) es relaciona amb el retorn a Barcelona de molts estudiants i professionals qualificats, sovint estrangers.



Viure sol en una gran ciutat

El co-director de l'Observatori, Carles Donat, apunta que a Barcelona la tendència de viure sol va a l'alça perquè, d'una banda, s'ha produït un procés d'envelliment, i de l'altra, un encariment de l'habitatge i pitjors condicions en comparació als municipis colindants, que han forçat a la població que està en edat de formar famílies fora de la capital. A més, segons diu, també en aquestes edats guanyen pes els "singles i nòmades digitals" que acostumen a buscar espais més centrals de les metròpolis.



Donat també senyala la paradoxa que, mentre les dificultats d'accés a l'habitatge són creixents "des de fa dues dècades", en canvi, "la tendència a viure sols s'ha mantingut", especialment entre la població jove "on no arriben al 10%" del seu grup d'edat.

La soledat no desitjada a la capital catalana

Retornant a les persones de la tercera edat, fa 20 anys hi havia 93.222 persones majors de 80 anys empadronades a Barcelona, mentre que a 2023 els octogenaris són gairebé 118.000, unes 25.000 persones més. Aquesta xifra ha augmentat a causa de l'allargament de l'esperança de vida.

Les dades coincideixen amb la demanda creixent que estan experimentant a Barcelona entitats d'acompanyament a la gent gran que viu una "soledat no desitjada", com els Amics de la Gent Gran. El seu director, Albert Quiles, ha dit a l'ACN que els seus voluntaris atenen actualment unes 900 persones grans i les peticions no han deixat de créixer. "La demanda ha anat creixent i amb un punt d'inflexió molt gran arran de la pandèmia de la covid-19", subratlla.

Les persones que més reclamen el seu acompanyament són generalment dones vídues més grans de 80 anys i amb una reducció de l'autonomia personal que dificulta, per exemple, la mobilitat plena. Els homes, per la seva banda, no demanen acompanyament o busquen "altres opcions".