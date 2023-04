15 novel·les per regalar aquest Sant Jordi

De ben segur que globalment les obres de ficció són les més regalades per Sant Jordi, el dia que més llibres es venen de l'any. Després de les recomanacions de novel·les gràfiques i de volums de no-ficció, culminem les tries de Públic per aquest diumenge amb aquests 15 llibres en català, d'autors majoritàriament d'aquí, però també amb algunes traduccions especialment destacades i que us enganxaran com a lectors.

'Demà, demà i demà', Gabrielle Zevin (Periscopi)

Encara que no t'agradin els videojocs, és molt probable que quan comencis a llegir aquesta novel·la escollida la millor de l'any per la revista Time, et regalis llargues sessions de lectura. La manera com ha construït els personatges i de tractar temes com l'amistat i la construcció de la identitat és tan delicada i plena de matisos, que l'efecte és el d'un calidoscopi sorprenent.

'Bootes', Miquel de Palol (Navona)

Si les novel·les de més de 1.000 pàgines no t'espanten, atreveix-te amb la darrera obra de Miquel de Palol, una novel·la monumental sobre el destí de la humanitat i la crueltat del poder. El protagonista de la història és l'Artur i l'escenari és una ciutat anomenada l'Illa dels Morts, els mecanismes de la qual són una al·legoria de les injustícies de la nostra societat. Una meravella per llegir sense presses i gaudir del mestratge de Miquel de Palol.

'Lapvona', Otessa Moshfegh (Angle Editorial)

Si t'atrauen les atmosferes macabres has de conèixer el que escriu Otessa Moshfegh. I aquesta novel·la és una bona porta d'entrada a la seva obra. Fidel a un estil obscur i retorçat el que aquí explica és una mena de faula sense moral ambientada en un peculiar temps medieval on s'expliciten algunes de les barbaritats del règim feudal, que curiosament connecten amb alguns aspectes de l'actualitat.

'Consum preferent', Andrea Genovart (Anagrama)

Si no ets jove, però la precarietat actual et revolta connectaràs amb la protagonista d'aquesta novel·la, una noia prop de la trentena molt emprenyada amb els temps que li han tocat viure. La manera de narrar de Genovart, guanyadora del Premi Anagrama de novel·la és intel·ligent i amb un humor demolidor. Una autora per tenir fitxada i anar seguint.

L'escriptora Andrea Genovart. — Patricia Flores / Cedida

'El dia de la balena', Melcior Comes (Univers)

Si penses que allò que ens passa a la infantesa té molt a veure a com caminarem per la vida, aquesta novel·la de Melcior Comes te la llegiràs en una tarda. Un preciós homenatge als amics de la infantesa i al temps de les descobertes.

'Matrioixkes', Marta Carnicero (Quaderns Crema)

Si busques intensitat el que ha filat Marta Carnicero en aquesta novel·la sobre els traumes i les ferides fa per tu. L'autora, amant de les històries incòmodes, en aquesta tercera novel·la ha construït unes dones marcades pel dolor i l'horror que comporten les guerres. Un títol que per Enrique Vila-Matas és una de les novel·les europees de l'any.

'Memòries de mi mateix', Ferran Torrent (Columna)

Si t'agraden les històries amb personatges que lluiten per viure la seva llibertat t'agradarà la darrera novel·la de Ferran Torrent. Si bé comença a la València del 1968 i parla de la lluita antifranquista, Torrent juga també a portar l'acció fins als nostres temps i parlar del valor de l'amistat. Si et va agradar Societat limitada, aquesta no et decebrà.

'La mestra i la bèstia', Imma Monsó (Anagrama)

L'adaptació a l'entorn rural i la digestió de les pèrdues del passat són els ingredients principals d'una novel·la on Monsó ha aprofitat per connectar amb el seu passat familiar. La protagonista d'aquesta novel·la és la Severina, que des dels sets anys s'ha preparat per perdre-ho tot i a tothom. Amb 19 anys arriba sola a un poblet del Pirineu ribagorçà el 1962, i tot el que li passa, i tot el que recorda, t'atraparà.

'Les males dones', Marilar Aleixandre (Bromera)

"Totes les coses són impossibles, mentre ho semblen", va escriure Concepción Arenal. I una mica aquesta novel·la podia semblar impossible fa uns anys perquè explica què passava a les recluses de la presó per a dones de la Corunya a finals del segle XIX. La traducció del gallec és de Sebastià Portell.

'Les nostres mares', Gemma Ruiz (Proa)

En aquesta novel·la guanyadora del Premi Sant Jordi 2022, Gemma Ruiz Palà ha construït deu dones que planten cara a les gàbies d'or, es rebel·len contra la càrrega mental i contra el llast de certs temes com los deberes conyugales que marcava la dictadura franquista, entre moltes altres coses. Perquè com assenyala la mateixa autora, Les nostres mares és un llibre que homenatja a totes les dones que ens han ensenyat a caminar pel món. Un llibre que de ben segur interessa a moltes dones, però que també haurien de llegir molts homes per acabar de desenvolupar l'empatia vers les seves companyes de vida.

Gemma Ruiz Palà en una entrevista amb 'Públic'. — L.P.

'Seré el teu mirall', Lluís-Anton Baulenas (Comanegra)

Amb aquesta novel·la Lluís Anton Baulenas ha merescut la primera edició del Premi Santa Eulàlia, un guardó pensat per distingir obres que estiguin ambientades a Barcelona. Baulenas ens porta al 2003, i qui empeny la trama són dos homes que es volen redimir enmig d'una Barcelona que s'automutila i es regenera. Seré el teu mirall, una història plena de negocis tèrbols i criatures estranyes explicada per un narrador de primera.

'Solastàlgia', Ada Castells (L'Altra Editorial)

Una història tenyida pel tarannà apocalíptic de la protagonista, però a la vegada carregada d'humor, i en certa manera d'esperança. A Solastàlgia Ada Castells aborda la fragilitat humana i el canvi climàtic, a través d'uns personatges que aprenen a sobreviure i recuperar els vincles que els mantenen units. Per cert, la solastàlgia és el dolor de qui se sent testimoni de la destrucció de la Terra.

'Una sortida honorable', Éric Vuillard (Edicions 62)

Si ets amant de la història t'agradarà llegir aquesta novel·la sobre la guerra d'Indoxina, on entre altres coses s'explica com el Vietnam va poder vèncer dues de les primeres potències mundials. Voleu saber com un secretari d'Estat nord-americà va proposar seriosament al ministre d'Afers Estrangers francès donar-li dues bombes atòmiques per resoldre el conflicte, o com el Banc d'Indoxina va determinar en secret el curs de la guerra? Doncs llegiu aquest llibre. La traducció és de Jordi Martín Lloret.

'El Grinch de Sant Jordi', Jair Domínguez i Oriol Malet (Comanegra)

Sí, d'acord, Sant Jordi és un dia únic, un orgull de país, però també té haters, i d'això va aquesta novel·la gràfica on el grinch és un escriptor que es diu Quim (Monzó). Ell és el grinch i ho odia tot, i la gràcia de la història és veure si al final, el monstre se surt amb la seva o venç la màgia de Sant Jordi. Les il·lustracions són imperdibles.

'Boulder', Eva Baltasar (Club Editor)

Si encara no l'heu llegit, tanquem aquesta llista amb el primer títol escrit en català que ha entrat a la llista dels finalistes per guanyar el Booker, un dels premis literaris internacionals més prestigiosos. A Boulder, Eva Baltasar ha creat una dona solitària que fa de cuinera en un mercant fins que coneix a una dona i li canvia la vida. Un esperit lliure contra les cordes.