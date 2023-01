17 càmpings catalans, entre els millors d'Europa

17 càmpings catalans han estat escollits entre els millors d'Europa. La tria l'han fet les associacions automobilítiques de referència als Països Baixos i Alemanya, ANWB i ADAC respectivament, en una gala celebrada a Utrecht, al primer estat.



Aquest premi anual ha reconegut amb la màxima qualificació de cinc estrelles diversos càmpings del Principat, la gran majoria de platja, situats a la Costa Brava i a la Costa Daurada, a més d'altres situats en comarques d'interior, posant Catalunya al mapa com un dels millors destins europeus del turisme de càmping.

D'aquests 17 càmpings, n'hi ha vuit que han triomfat per partida doble en les dues categories, i un que destaca per sobre de la resta. Es tracta del luxós Càmping & Resort Sangulí Salou, que s'ha endut el premi com el millor càmping d'Europa per l'ANWB en la categoria Càmping familiar més agradable prop del mar, i ha quedat finalista en la selecció de l'ADAC i en el premi especial Innovació i Progrés, on era l'únic càmping dins l'Estat espanyol que hi optava.



En la categoria de millors càmpings a prop del mar també han quedat finalistes el Tamarit Beach Resort, de Tarragona, i La Ballena Alegre, de Girona. El càmping Yelloh! Village Sant Pol, de Girona, ha quedat finalista en la categoria Allotjament més singular.

El reconeixement obtingut pels disset càmpings inclosos a la llista dels millors allotjaments de càmping situen a Catalunya com "una de les millors destinacions d'Europa", segons ha explicat el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, en un comunicat de l'entitat. Segons ell mateix, els guardons són "un reconeixement a la feina que fa el sector en l'àmbit de la sostenibilitat i de millora constant".