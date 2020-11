175.000 catalans es podrien vacunar a finals de gener, segons Argimon

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha afirmat que a finals de gener es podria començar a vacunar contra la Covid-19 a Catalunya i arribar a un 70% de la població durant el 2021. Argimon ha afegit en una entrevista a RAC1 que aquesta programació està feta en base a la informació que els remet el Ministeri de Sanitat i sempre "en condicional" segon avancin els assajos. Si es van complint etapes, podrien arribar a Catalunya unes 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer per començar-se a administrar en 175.000 persones a finals de gener. Als 28 dies, se'ls administraria la segona dosi als mateixos ciutadans, que començarien a desenvolupar immunitat a mitjans de març.

La previsió de vacunació és en base a la informació que els remet el Ministeri de Sanitat

Argimon ha afegit que per garantir la immunitat de la població s'hauria d'arribar a un 70% de vacunació i ha calculat que això seria "durant el 2021", però no abans de l'estiu.



​Fa dues setmanes, les farmacèutiques Pfizer i Biontech van informar que la seva vacuna contra la Covid-19 tenia una eficàcia de més del 90% en els assajos clínics a gran escala. Mentre aquestes proves en humans continuen el seu curs, els resultats preliminars indiquen que la vacuna protegeix de la Covid-19 en la majoria dels casos set dies després de la segona dosi. Pfizer i Biontech esperen demostrar la seguretat de la vacuna durant la tercera setmana de novembre. Si constaten que no té riscos per la salut, llavors demanaran l'autorització dels reguladors per comercialitzar la vacuna de manera urgent.



Experts recomanen vacunar primer els sanitaris

Davant els anuncis sobre la campanya de vacunació, el Grup Col·laboratiu Multidisciplinar per al Seguiment Científic de la Covid-19 (GSMSC) ha recomanat vacunar primers els sanitaris en contacte amb pacients i els treballadors de residències. En un informe presentat pel grup -promogut per l'ISGlobal, el Col·legi de Metges de Barcelona i l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca- aquest dilluns estableixen que en el primer grup de vacunats també hi hauria de ser el personal de primers auxilis o emergències, com policies o bombers. Un segon grup seria el de vulnerables: persones de més de 80 anys i prioritzant els que viuen en residències.



A mesura que hi hagués més disponibilitat de vacunes, els investigadors proposen vacunar la resta de col·lectius susceptibles d'emmalaltir greument: persones d'entre 65 i 79 anys i malalts crònics amb patologies com la diabetis de tipus 2, malalties pulmonars o cardiovasculars, així com persones amb obesitat. Després anirien aqulls que presten serveis essencials a la població i estan particularment exposades al virus, incloent-hi el personal de transport públic, educatiu o persones que treballen en el sector alimentari. En aquesta fase s'haurien de vacunar també persones institucionalitzades on la capacitat d'aïllament és limitada, com ara presons i centres de refugiats, migrants i altres persones en risc d'exclusió social. Tot seguit hi aniria la resta de la població adulta i es donaria prioritat als majors de 55 anys.



Els últims en rebre la vacuna serien els nens, ja que els experts afirmen que la població infantil és la menys vulnerable al virus i, a més, es tenen poques dades sobre la seguretat de la vacuna en aquest grup. D'altar banda, el grup d'experts consideren que aquelles persones que tinguin confirmat que han passat la malaltia "podrien considerar-se com a no prioritàries per a la vacunació, com a mínim en les primeres fases".