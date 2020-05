A 19 comarques catalanes es van oferir cinc llocs de treball o menys durant l'abril

L'abril va tancar-se amb un creixement rècord de l'atur a Catalunya, amb 50.000 persones més inscrites com a demandants d'ocupació. Ara bé, si hi ha una dada que ajuda a fer-se una idea de la devastació econòmica que ha provocat la crisi desencadenada per la pandèmia de Covid-19 és la caiguda a plom de les ofertes de treball. Durant tot el mes van oferir-se a Catalunya 904 llocs de treball, el que suposa un 60,2% menys que durant el març, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. El retrocés encara és més significatiu si es mesura en termes interanuals, ja que s'eleva al 77,8%. Fa un any, l'abril va acumular 4.073 llocs de feina oferts arreu del Principat.



Si el focus es posa a nivell comarcal, destaca que 19 de les 42 comarques van registrar cinc o menys llocs de treball oferts durant l'abril, evidentment la dada més baixa en molts anys. De fet, hi ha sis comarques on no va existir cap oferta de feina. Són l'Alt Urgell, l'Aran, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Priorat. Amb una sola plaça de feina oferta hi ha el Baix Ebre, les Garrigues, el Moianès, el Montsià, el Ripollès i el Solsonès, mentre que a l'Alta Ribagorça es van oferir dos llocs de treball. La xifra s'eleva a tres a la Terra Alta i a la Conca de Barberà, mentre que amb cinc s'hi troben el Baix Penedès, el Berguedà, la Noguera i la Segarra.

La comarca amb més llocs de treball oferts (213) és el Barcelonès, la més poblada, però amb una caiguda (59,9%), equivalent a la mitjana catalana. Els únics territoris que van tenir un increment en les ofertes de feina van ser la Ribera d'Ebre, el Pla d'Urgell i el Segrià. En qualsevol cas, no hi ha cap comarca que tingui unes xifres millors que les de fa un any.



Abans de l'aturada de l'activitat com a conseqüència de la pandèmia, el mercat laboral català ja mostrava signes d'alentiment. Tant al gener com al febrer el nombre de llocs de treball oferts van ser clarament inferior als del mateixos mesos del 2019 -entre els dos, va passar-se d'11.475 places ofertes a 7.636-. A més a més, en el conjunt de l'any anterior els llocs de treball oferts (59.915) van ser un 8,2% inferiors als del 2018 (65.236). Per tant, la crisi de la Covid-19 ha colpejat una economia que ja feia temps que perdia força.



Pel que fa a les professions amb més ofertes de treball durant l'abril van ser les d'oficials, operaris i artesans, amb 117; la de tècnics d'emergències sanitàries (113); la de peons agrícoles (64); la d'auxiliars d'infermeria hospitalària (49); i la de personal de neteja d'oficina, hotels i altres (31). També en aquest àmbit, les conseqüències de l'emergència sanitària són evidents.