De 2,5 a mig milió: això és el que han gastat els partits aquesta campanya

El PSC és el partit que ha destinat més recursos a la campanya de les eleccions al Parlament d'aquest diumenge, arribant als 2,5 milions d'euros, inclosa la tramesa d'enviament de propaganda electoral. La xifra està molt per sobre de l'1,7 que han gastat tant Junts com ERC, segons les enquestes en la seva hipotètica pugna per la segona posició. Molt poc per sota ja hi trobem el PP, que assegura que ha desembutxacat 1,6 milions per a la cursa electoral. Segueix Vox, que n'ha destinat un total d'1,2.

A la cua en despesa electoral hi trobem la candidatura de Comuns Sumar i la llista de la CUP, els únics que han gastat menys d'un milió. En aquest cas, la seva despesa electoral puja als 600.000 euros i als 400.000, respectivament. Cal remarcar que Ciutadans ha estat l'únic partit amb representació al Parlament actual que no ha volgut fer públic el pressupost de la seva campanya per a les eleccions del 12-M: explica que és ajustat a la realitat actual del partit.

Mítings, lloguers de locals i passejades arreu

El PSC ha disparat la despesa electoral per a aquesta campanya: el 2021, en una campanya marcada per la pandèmia, va gastar 2 milions i en les anteriors, les eleccions del 2017, va destinar un pressupost d'1,7 milions. El format d'acte preferit ha estat el míting. En canvi, el format d'atencions a mitjans amb preguntes no ha estat una prioritat dels socialistes, que només n'han fet una amb motiu de la manifestació de l'1 de maig.

Pel que fa al tipus d'actes, ERC aposta per mítings a la tarda (alguns també al matí) amb públic i en gran format, i rodes de premsa per abordar els temes més sectorials. A banda del circuit que porta el candidat Pere Aragonès arreu de Catalunya, el partit també situa diversos actes per tot el país amb altres candidats i candidates, així com els caps de llista de la resta de demarcacions. 620.000 euros han estat destinats a la tramesa electoral.

Pel que fa a la candidatura de Junts+ Puigdemont x Catalunya, bona part dels recursos són per al lloguer de l'espai Jean Carrère, el pavelló d'Argelers on realitzen tots els seus mítings, rodes de premsa i actes sectorials. També per al lloguer dels sis autocars que cada dia traslladen militants i simpatitzants de tot Catalunya. Als afores del recinte, la candidatura hi ha habilitat un "espai de lleure" amb taules de càmping, food trucks, futbolins i dianes.

El PP calcula que 800.000 euros de la seva despesa són subvencionables, i han sufragat aquesta part a través d'un crèdit. 489.000 euros han estat destinats a la tramesa. Volien "fer carrer", però gran part dels actes han estat en llocs tancats o privats com hotels o empreses. El pressupost de Vox es destina principalment a publicitat i a l'organització dels actes de petit format, amb mítings de carrer, la majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona i municipis amb molta immigració, com Salt.

La candidatura de Comuns Sumar ha gastat 276.000 euros a l'enviament de propaganda. "A diferència d'altres partits que s'endeuten amb entitats financeres", assumirà totes les despeses mitjançant els micropréstecs i les donacions, la bestreta electoral i els recursos econòmics propis. Aposten per actes de petit format, exceptuant el míting amb la presidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz. Pel que fa a la CUP, la majoria d'actes són al carrer, i els caps de setmana és habitual que hi hagi també vermut musical. Uns 215.000 euros corresponen a la tramesa electoral.