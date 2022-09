20 anys de teatre i dansa per a tota la família

El teatre familiar i la dansa són la raó de ser del Sant Andreu Teatre (SAT!), un teatre que acaba d'arrencar una temporada amb una programació de primera que manifesta la il·lusió de celebrar vint anys promovent les arts escèniques per a tots els públics i edats. L'encarregat d'obrir aquesta temporada ha estat el Mag Lari, el mateix il·lusionista que fa 20 anys va participar en la inauguració d'aquest teatre municipal molt arrelat al barri i compromès amb els espectacles per a tota la família.



Aquesta nova temporada del SAT! ofereix funcions de teatre, circ, titelles, música i molta dansa. De fet, la programació de dansa es va inaugurar amb l'espectacle Meohadim, del ballarí i coreògraf resident al SAT! Jacob Gómez. I a l'octubre arribarà el Dansa't amb sis espectacles, dues peces de carrer gratuïtes i quatre de sala a càrrec d'Aliansat, Àngel Duran, la companyia Roots i Ancorae Danza.

L'oferta d'arts escèniques per als més petits de la casa mai falla al SAT!, i amb el cicle Remenuts, que s'allarga fins al 21 de maig de l'any vinent, ofereixen un total de 23 espectacles que inclouen teatre, titelles, dansa i circ. Un dels espectacles que destaquen d'aquest cicle és En Joan sense por i la casa encantada, de La Roda Produccions, una funció que promet estar farcida de monstres, música i diversió. O també, el Blink Màgic de la companyia Blink Flash, un projecte creatiu de dansa teatre inspirat en la màgia de les petites coses.



Sens dubte, l'actuació del Pot Petit al desembre serà una de les més esperades. Aquesta companyia portarà al SAT! Les aventures del lleó vergonyós, espectacle reconegut amb el Premi Enderrock al millor disc per a públic familiar del 2022.

La programació està plena de propostes interessants i un altre dels valors afegits del SAT! és que serveix una experiència familiar completa, perquè més enllà de l'exhibició escènica, l'equipament ofereix activitats al vestíbul, abans i després de la funció, i una àrea de lectura i manualitats per donar camp per córrer a la creativitat dels infants.



A banda de la programació que es pot veure a l'escenari del SAT!, l'equipament ha forjat diverses col·laboracions amb altres cicles d'arts escèniques, com ara els festivals elPetit, el Dansa Metropolitana o el Grec, que sovint programen funcions que ja han passat pel SAT!.

Al llarg d'aquestes dues dècades pel SAT! hi han passat més de 721.876 espectadors i s'hi han representat més de 900 espectacles d'unes 600 companyies. Uns xifres que manifesten la bona salut d'un equipament que fa barri i promou les arts escèniques. Per això enguany també hi haurà el Fica't al SAT!, la mostra d'arts escèniques amateurs del Districte de Sant Andreu; i preparen també la tercera edició del projecte pedagògic amb l'institut Doctor Puigvert i la fàbrica de creació Fabra i Coats per la formació en arts escèniques d'alumnes de batxillerat.