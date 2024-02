20 organitzacions internacionals demanen a l'Estat que retiri els càrrecs de terrorisme contra Tsunami Democràtic

20 organitzacions europees i internacionals han demanat a l'Estat que retiri els càrrecs de terrorisme que s'imputen a 12 persones presumptament vinculades al moviment del Tsunami Democràtic. En un manifest publicat aquest dimarts, les entitats denuncien que investigacions d'aquest tipus limiten els drets fonamentals i generen un efecte "dissuasiu" a l'hora d'implicar la societat civil en la vida política.

"Les autoritats estatals tenen l'obligació de protegir i facilitar els drets fonamentals en comptes de sufocar-los", subratllen. El document ha estat impulsat pel Fòrum Cívic Europeu (ECF) i compta amb les firmes d'Amnistia Internacional, la Lliga dels Drets de l'Home o l'Organització Mundial Contra la Tortura, entre d'altres.

El document s'ha donat a conèixer l'endemà que unes 150 organitzacions catalanes i més de 200 personalitats de la societat civil escenifiquessin el seu rebuig a la vinculació del Tsunami Democràtic amb el terrorisme. També a través d'un manifest, van subratllar que "protestar no és terrorisme" i que la investigació de 12 persones per aquest delicte comporta limitar els "drets fonamentals i silencia la dissidència política.

Vulneració del dret internacional

Tal com apunta el text internacional, la llibertat d'assemblea -que inclou el dret d'organitzar protestes pacífiques- és un dret reconegut i protegit per la llei europea i internacional. En aquest sentit, considera que les acusacions contra Tsunami Democràtic "no només contravenen el dret internacional, sinó que també generen un efecte dissuasiu sobre la població civil".

En la mateixa línia, les organitzacions apunten que diversos països de la Unió -entre ells Espanya- han aprovat lleis de seguretat que han acabat restringint la llibertat de reunió i endurint les sancions vinculades a aquestes trobades. "Ja són diverses les organitzacions internacionals i de drets humans que han expressat la seva preocupació sobre la reducció dels drets civils a Europa", lamenten.